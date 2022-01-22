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O Ses Türkiye şampiyonu Hasan Koçak kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte O Ses Türkiye birincisi hakkında bilgiler...

#Hasan Koçak#O Ses Türkiye#Yarışma
O Ses Türkiye şampiyonu Hasan Koçak kimdir, kaç yaşında, nereli İşte O Ses Türkiye birincisi hakkında bilgiler...

SMS oylaması sonucunda O Ses Türkiye şampiyonu Hasan Koçak oldu. Binlerce yarışmacı arasından seçilerek O Ses Türkiye finaline adını yazdıran yarışmacı Hasan Koçak, Oğuzhan Koç'un takımında mücadele ediyordu. Peki, O Ses Türkiye şampiyonu Hasan Koçak kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte O Ses Türkiye birincisi hakkında bilgiler...

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Hasan Koçak kimdir sorusu O Ses Türkiye final bölümünde ekran başındakilerin odaklandığı konulardan oldu. O Ses Türkiye finalinde seslendirdiği şarkılar ile jüri ve seyircilerden tam not alan Hasan Koçak O Ses Türkiye birincisi oldu. Oğuzhan Koç'un takımında yer alan O Ses Türkiye Hasan, Atatürk Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde eğitim alıyor.

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU HASAN KOÇAK KİMDİR?

O Ses Türkiye 2021 birincisi Hasan Koçak, 23 yaşında ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde eğitimine devam ediyor. Aslen Artvinli olan ve O Ses Türkiye’ye 2016’den beri başvuran genç yarışmacı “BU KIZ BENİ SEVER” adlı şarkıyla sahneye çıkmıştı.

Performansı ile dört jüri üyesini de etkilemeyi başaran Hasan Koçak Oğuzhan Koç’u seçmişti. O Ses Türkiye'nin 10. sezon şampiyonu olan Hasan Koçak duygularını ise şu sözlerle dile getirdi;

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Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Artvin'den küçük bir köyden geliyorum. Benim babam orada cami imamı ve beni o kadar güzel destekledi. Herkese tüm Türkiye'ye örnek olursa çok sevinirim. Ve en büyük alkış Oğuzhan Koç'a. Çok gururluyum.

 

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