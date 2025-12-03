×
Kelebek Haberleri

Hababam Sınıfı’nın biricik “Hafize Ana”sıydı… Adile Naşit filmi bu Cuma beyaz perdede

Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2025 20:07

Yeşilçam’ın en sevilen simalarından, kahkahasıyla içimizi ısıtan Adile Naşit’in hayatı beyazperdeye taşınıyor. Merakla beklenen "Adile Naşit" filmi için geri sayım bitti, film bu Cuma beyaz perdede izleyiciyle buluşacak.

Yönetmen koltuğunda, duygusal anlatımıyla tanınan usta yönetmen Çağan Irmak oturuyor. Senaryosunu Nermin Yıldırım’ın kaleme aldığı filmde, usta sanatçıya başarılı oyuncu Meltem Kaptan hayat veriyor.

Film, Adile Naşit’in sadece sahnedeki neşeli yüzünü değil, aynı zamanda hayatının perde arkasındaki büyük sınavlarını ve hüzünlerini de izleyiciyle buluşturacak.

5 Aralık’ta vizyona girecek olan yapımda; Münir Özkul, Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Ayşen Gruda gibi efsane isimler de günümüz oyuncularının performanslarıyla yeniden hayat bulacak.

