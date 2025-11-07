×
Güzellik Yarışması’nda skandal hareket... Güzeller salonu terk etti

Güncelleme Tarihi:

#Tayland#Kâinat Güzellik Yarışması#Miss Universe
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 07:00

Bu yıl Tayland’ın başkenti Bangkok kentinde düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması (Miss Universe) skandal anlara şahit oldu.

Organizasyonunun Asya ve Okyanusya Başkan Yardımcısı Nawat Itsaragrisil, Meksika’yı temsil eden 25 yaşındaki Fatima Bosch’u tanıtım çekimine katılmayarak ‘saygısızlık’ yaptığı iddiasıyla herkesin içinde “Aptal kafalı” diyerek azarladı. Olayın ardından arkadaşlarıyla dayanışma gösteren diğer yarışmacılar toplu bir şekilde salonu terk etti. Yarışmada Türkiye’yi Ceren Arslan temsil ediyor.

CANLI YAYINLANDI

Organizasyonun Facebook hesabında canlı yayınlanan görüntülerde başta yarışmanın geçen yılki kazananı Victoria Theilvig olmak üzere birçok isim, Bosch’u desteklemek için ortak tepki gösterdi. Organizasyondan yapılan açıklamada yetkilinin davranışı kınandı. Organizasyonun başkanı Raul Rocha, “Nawat Meksika Güzeli’ni küçük düşürdü, hakaret etti ve saygısızlık yaptı. Ayrıca, savunmasız bir kadını sindirmek için güvenliği çağırarak ciddi bir istismarda bulundu” ifadelerini kullandı. Rocha ayrıca Nawat’ın yarışmadaki rolünün sınırlandırılacağını ya da tamamen kaldırılacağını belirterek yasal işlem başlatılacağını dile getirdi.

