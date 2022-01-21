Wafa Benradja kimdir kaç yaşında nereli? İşte O Ses Türkiye yarışmacısı Wafa'nın hayatı hakkında bilgiler

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Wafa Benradja, O Ses Türkiye yarı finaline kalmayı başaran isimlerden oldu. Jüri üyelerini etkileyen Wafa Benradja, yoluna Ebru Gündeş ile devam etme kararı almıştı. İşte, O Ses Türkiye finalisti Wafa Benradja'nın biyografisi...

O Ses Türkiye 2021’e katılan Wafa Benradja, 25 yaşında. Yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Aslen Cezayirli olan yarışmacı, şarkıcı ve söz yazarı, aynı zamanda veteriner. Türkiye’ye sekiz ay önce geldiğini söyleyen Wafa Benradja, boş zamanlarında tenis oynadığını söyledi. Ülkesinde profesyonel hentbol oyuncusu olduğunu da belirtti.