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Ünlü isimler UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan mücadelede yaşanan olayların ardından peş peşe tepki mesajları yayınladı.
ŞAHAN GÖKBAKAR
Bu ne rezalet! Bu maçı almamız şart, haydi.
MELEK MOSSO
Bugün günlerden Beşiktaş...
REYNMEN
İşgale isyan, Filistin'e özgürlük.
SİNAN AKÇIL
Gürcistan polisi Türk bayrağının ve Filistin bayrağının dalgalandığı yeri ülkendeki kumarhaneler ile karıştırma bence. Aklınızı başınıza alın, her kuşun eti yenmez.
DERYA ULUĞ
Size helal olsun Çarşı.
DENİZ UĞUR
Aşk bu aşk..