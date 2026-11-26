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Ünlü isimler UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan mücadelede yaşanan olayların ardından peş peşe tepki mesajları yayınladı.

ŞAHAN GÖKBAKAR

Bu ne rezalet! Bu maçı almamız şart, haydi.

MELEK MOSSO

Bugün günlerden Beşiktaş...

REYNMEN

İşgale isyan, Filistin'e özgürlük.

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SİNAN AKÇIL

Gürcistan polisi Türk bayrağının ve Filistin bayrağının dalgalandığı yeri ülkendeki kumarhaneler ile karıştırma bence. Aklınızı başınıza alın, her kuşun eti yenmez.

DERYA ULUĞ

Size helal olsun Çarşı.

DENİZ UĞUR

Aşk bu aşk..