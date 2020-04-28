Gülşah Saraçoğlu'nun kilolu hali merak konusu oldu - Gülşah Saraçoğlu'nun sık sık bahsettiği eski hali

Modacı Gülşah Saraçoğlu 2016 yılında mide küçültme ameliyatı olmuş, 3 ayda 22 kilo vermişti. Geçirdiği mide ameliyatı ardından bambaşka biri olan Gülşah Saraçoğlu, "Kendimi her zamankinden sağlıklı hissediyorum. Üstelik hem alkolü hem sigarayı bıraktım. Yeniden doğdum" açıklamasında bulunmuştu. Aynı zamanda estetik yöntemine sık sık başvuran Gülşah Saraçoğlu, "Üç yılda sayısını unutacağım kadar çok estetik oldum. Öyle abarttım ki, hatırlamıyorum. Artık cep telefonumun yüz tarama programı bile beni tanımıyor. Gerdirip çektirmekten alın yazım sırtıma geldi. Halime gülüyorum." itirafında bulunmuştu.