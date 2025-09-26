×
Güllü'nün ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2025 22:21

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6. kattaki evinin terasından kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün düşmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Güllü adıyla bilinen sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, gece 01.28 sıralarında evinin 6. katındaki terastan düşerek hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Ev içi kamerasında yer alan görüntüde Güllü, önce bir odadan çıkıyor ve kapalı terasa giriyor.

Görüntülerde bir süre sonra gelen seslerden Güllü'nün düştüğü anlaşılıyor.

Ardından ise sanatçının arkadaşı ve kızı panik içinde evden dışarı çıkarak aşağı indikleri görülüyor.

ÖLMEDEN 2 GÜN ÖNCE EVİNE AKILLI KİLİT SİSTEMİ YAPTIRMIŞ

Güllü'nün, iki gün önce evinin kapısına akıllı kilit yaptırdığı öğrenildi.

O anlar sosyal medyada paylaşılırken görüntüde şarkıcı, "Artık kendimi çok daha güvenli hissediyorum. Sevgili Furkan kardeşim geldi. Bana şifreli kapı yaptı. Şifre olmadan kimse giremez" dedi.

