Glutensiz Muzlu Çikolatalı Kek Tarifi

Kek için derin bir kabın içine yumurtaları kırın ve balı ekleyin.Arçelik Resital Mikser ile 2-3 dakika çırpın.İçine vanilya, kabartma tozu ve karbonatı katıp tekrar çırpmaya devam edin.Bir başka kapta ezdiğiniz muzları da yumurtalı karışıma dökün.Karışımı spatula yardımı ile karıştırmaya devam ederken içine kakao, un ve toz fındığını ilave edin.Katı bir kek hamuru elde edene kadar spatula ile karıştırın.Önceden yağladığınız kelepçeli kek kalıbınıza hamuru dökün.Soğuk olan Arçelik Ankastre Fırın’a kalıbınızı yerleştirin.Arçelik Ankastre Fırın 170 dereceye getirin ve 55-60 dakika pişirin.Üzerine toz fındık serptiğiniz kekinizi Arçelik Imperium® Espresso Makinesi’nde hazırladığınız nefis kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.Afiyet olsun!Sponsorlu içerik