Glutensiz Muzlu Çikolatalı Kek Tarifi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
47 kente uyarı İstanbul için saat verildi47 kente uyarı! İstanbul için saat verildi#Meteoroloji
Zamana karşı yarış Resmen canlı canlı gömüldülerZamana karşı yarış! Resmen canlı canlı gömüldüler#Ekvador
İzin gününde imzayı attı, Elmas ikna edemediİzin gününde imzayı attı, Elmas ikna edemedi#Transfer
İmamoğlu’nun balıkçıdaki fotoğrafı Bahçeli: İBB Başkanı görevden affını talep etmelidirİmamoğlu’nun balıkçıdaki fotoğrafı! Bahçeli: İBB Başkanı görevden affını talep etmelidir#MHP
Dünyanın konuştuğu gazeteci için flaş kararDünyanın konuştuğu gazeteci için flaş karar!#Yeni Zelanda
Erdoğan’ı savunan avukata kovuşturmaErdoğan’ı savunan avukata kovuşturma#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Erdoğan duyurdu Elektrik faturalarına düzenlemeErdoğan duyurdu! Elektrik faturalarına düzenleme#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Pandemiyle birlikte başlamıştı Bir ülke daha katıldıPandemiyle birlikte başlamıştı! Bir ülke daha katıldı#İspanya
Botoks sonrası ölüm Adli Tıptan şok rapor: Silisyum çıktıBotoks sonrası ölüm! Adli Tıp'tan şok rapor: Silisyum çıktı#İstanbul
Dünyada bir ilk... Aşı artık zorunluDünyada bir ilk... Aşı artık zorunlu#Aşı Zorunluluğu
Kabinede neler oluyor Kurtulmuş: ‘Haksız, yanlış, art niyetli yorumlar’Kabinede neler oluyor? Kurtulmuş: ‘Haksız, yanlış, art niyetli yorumlar’#Numan Kurtulmuş
Fenerbahçe hayali sona erdi, bir kötü haber dahaFenerbahçe hayali sona erdi, bir kötü haber daha#Aycan Yanaç
Tektaşı aileyi karıştırmıştı... Şaşırtan kararTektaşı aileyi karıştırmıştı... Şaşırtan karar!#Mehmet Dinçerler
Kilo aldıkça hakkında söylenti çıkıyordu, sonunda gerçekten hamileKilo aldıkça hakkında söylenti çıkıyordu, sonunda gerçekten hamile!#Rihanna
Arda Turanın eşi Aslıhan Doğandan üçüncü çocuk açıklamasıArda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan üçüncü çocuk açıklaması#Aslıhan Doğan
HABERLERKelebek Haberleri

Glutensiz Muzlu Çikolatalı Kek Tarifi

#Glutensiz Muzlu Çikolatalı Kek Tarifi#Cct_Mucize-Lezzetler#Cct_Arcelik-Mucize-Lezzetler
Glutensiz Muzlu Çikolatalı Kek Tarifi

Son yıllarda sağlığına dikkat edenlerin, tükettiği besinleri yeniden gözden geçirenlerin ve glutensiz hayata geçiş yapanların seveceği en güzel keklerden…

  1. Kek için derin bir kabın içine yumurtaları kırın ve balı ekleyin.
  2. Arçelik Resital Mikser ile 2-3 dakika çırpın.
  3. İçine vanilya, kabartma tozu ve karbonatı katıp tekrar çırpmaya devam edin.
  4. Bir başka kapta ezdiğiniz muzları da yumurtalı karışıma dökün.
  5. Karışımı spatula yardımı ile karıştırmaya devam ederken içine kakao, un ve toz fındığını ilave edin.
  6. Katı bir kek hamuru elde edene kadar spatula ile karıştırın.
  7. Önceden yağladığınız kelepçeli kek kalıbınıza hamuru dökün.
  8. Soğuk olan Arçelik Ankastre Fırın’a kalıbınızı yerleştirin.
  9. Arçelik Ankastre Fırın 170 dereceye getirin ve 55-60 dakika pişirin.
  10. Üzerine toz fındık serptiğiniz kekinizi Arçelik Imperium® Espresso Makinesi’nde hazırladığınız nefis kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.
Haberin Devamı

Afiyet olsun!

Sponsorlu içerik

Haberle ilgili daha fazlası:
#Glutensiz Muzlu Çikolatalı Kek Tarifi#Cct_Mucize-Lezzetler#Cct_Arcelik-Mucize-Lezzetler

BAKMADAN GEÇME!

ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

#Beren Kayalı
4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak

'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?

#Covid-19

BAKMADAN GEÇME!

ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

#Beren Kayalı
4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak

'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?

#Covid-19