Gamer’ların yüzünü güldürecek Ekim ayı fırsatlarını keşfet!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Yunanistanın Türkiye korkusu Fransadan sonra ABD ile anlaştıYunanistan'ın Türkiye korkusu! Fransa'dan sonra ABD ile anlaştı#Yunanistan
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Şenol Güneşin Alman versiyonu Kurtulmalıyız, kutsal değil..."Şenol Güneş'in Alman versiyonu! Kurtulmalıyız, kutsal değil..." #Milli Takım
Kira zammına hukuk freni İşyeri kiralarıyla ilgili önemli uyarı geldiKira zammına hukuk freni! İşyeri kiralarıyla ilgili önemli uyarı geldi#Kira
Öğrenci servisi devrildi Feci kazada çok sayıda ölü ve yaralı varÖğrenci servisi devrildi! Feci kazada çok sayıda ölü ve yaralı var#Afyonkarahisar
9 şehirde pandemiyle birlikte talep yağdı... Vergisi yok, arsası yok9 şehirde pandemiyle birlikte talep yağdı... Vergisi yok, arsası yok!#Tiny House
Yüzlerce kişi başvurdu... Aşıda yeni yan etki korkusu Yüzlerce kişi başvurdu... Aşıda yeni yan etki korkusu !#Kovid Aşısı
Erdoğan Demirören Golf Turnuvası’nın 4’üncüsü tamamlandıErdoğan Demirören Golf Turnuvası’nın 4’üncüsü tamamlandı#Erdoğan Demirören
Doktorlar da şaşırdı: Hayatta kalabilmesi mucize Kovid sanıldı, gerçek çok farklı çıktıDoktorlar da şaşırdı: Hayatta kalabilmesi mucize! Kovid sanıldı, gerçek çok farklı çıktı#Tümör
Tamerci de değilim Nihalci de değilimTamerci de değilim Nihalci de değilim#Tamer Karadağlı
Çin itirafı gündem olmuştu... Pentagonda istifa depremiÇin itirafı gündem olmuştu... Pentagon'da istifa depremi!#Pentagon
Şeytanın aklına gelmez... Devlet sırlarını böyle satmışlarŞeytanın aklına gelmez... Devlet sırlarını böyle satmışlar!#ABD
Meteoroloji uyardı Çarşamba gününe dikkatMeteoroloji uyardı! Çarşamba gününe dikkat#Meteoroloji
Koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı Kış zor geçecek ama...Koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı! 'Kış zor geçecek ama...'#Koronavirüs
Zeynep Bastık ile Edisin dansı olay oldu: Sen evlisinZeynep Bastık ile Edis'in dansı olay oldu: Sen evlisin!#Zeynep Bastık
HABERLERKelebek Haberleri

Gamer’ların yüzünü güldürecek Ekim ayı fırsatlarını keşfet!

#Sponsorlu İçerik#Trendurunler#Teknoloji
Gamer’ların yüzünü güldürecek Ekim ayı fırsatlarını keşfet

Bilgisayar oyunları dünyasında, kendine apayrı bir evren yaratanları ekim ayında büyük fırsatlar bekliyor. Uzun saatler soluksuz oyun oynayan “gamer” dünyasına ait her türlü ekipman ve elektronik ürünlerindeki büyük indirimlerle, oyun daha yeni başlıyor.

Haberin Devamı

Oyun bilgisayarı seçeneklerinde en iyileri

Oyun bilgisayarı seçimi gamer dünyasında karar vermeniz gereken en önemli adım oluyor. Masaüstü ve dizüstü seçeneklerinin yanı sıra işletim sistemi, grafik kartı, monitör ekran boyutu ve çözünürlüğü, depolama kartı gibi birçok markanın farklı özelliklere sahip bilgisayarları mevcut. Oyun bilgisayarlarında en iyilerini keşfetmek için tıklayın.

Gamer’ların yüzünü güldürecek Ekim ayı fırsatlarını keşfet

Gamer koltuklarıyla daha rahat oyun deneyimi

Oyuncu koltuğu modelleri sadece oyuncular için olmasa da en sağlıklı ve uzun soluklu modellerdir. Yeni nesil gamer koltukları geriye yatma özelliği, istenilen alanda kitleme özelliği, kol desteği gibi avantajlar sunuyor. Oyuncu koltuğu modellerine buradan ulaşabilirsiniz. 

Gamer’ların yüzünü güldürecek Ekim ayı fırsatlarını keşfet

Ergonomik ve teknolojik bilgisayar aksesuarları

Çeviriciler, ekran temizlik ürünleri, mouse pad, soğutucular, ağ ve güvenlik ürünleri bilgisayarınızın verimini ve ömrünü uzatırken sizin daha keyifli ve güvenli oyun oynamanızı sağlayacak birçok aksesuar bulunuyor. Özellikle oyun donanımını artıran klavye, mouse pad gibi eklentiler, gerçek oyun severlerine keyifli bir oyun deneyimi sunuyor. Bilgisayar aksesuarlarını keşfetmek için burayı tıklayın. 

Haberin Devamı

Gamer’ların yüzünü güldürecek Ekim ayı fırsatlarını keşfet

Sevdiğin oyun tipine göre oyun konsolları

Hangi tip oyun oynamayı seviyorsunuz? FPS, TPS, savaş ya da hareket algılama cihazının kullanıldığı oyunlar… Oynamak istediğiniz oyun tipine göre tercih ettiğiniz oyun konsolları fırsatlarını ekim ayında kaçırmayın.

Gamer’ların yüzünü güldürecek Ekim ayı fırsatlarını keşfet

Her detayı duyabileceğin gaming kulaklıkları

Oyun severlerin en önem verdiği aksesuarların biri olan gamer kulaklarında birçok çeşit mevcut. Bütçenize göre istediğiniz frekans aralığı, ses seviyesi, empedans değeri, ses izolasyonu ve ağırlığına göre tercih edebileceğiniz kulakların çeşitlerine buradan göz atabilirsiniz.

Gamer’ların yüzünü güldürecek Ekim ayı fırsatlarını keşfet

Trendyol’da Ekim fırsatları başlıyor!

Bilgisayar oyunları ve oyunculuğuna dair aradığınız her şeyi bulabileceğiniz Trendyol Ekim fırsatlarını keşfetmek için tıklayın!

 

İlandır

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sponsorlu İçerik#Trendurunler#Teknoloji