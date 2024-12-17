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Ferdi Tayfur Antalya'ya sevk edildi

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#Ferdi Tayfur#Hastane#ANTALYA
Ferdi Tayfur Antalyaya sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 01:03

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşadığı evde aniden fenalaşan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur Muğla'nın Menteşe ilçesinde özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakım ünitesinde yatan Tayfur, ailesi tarafından ilk olarak ambulans helikopterle havalimanına, ardından ambulans uçak ile Antalya'ya sevk edildi.

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Edinilen bilgilere göre, soğuk algınlığı nedeniyle Marmaris'teki evinde rahatsızlanan sanatçı, ilk olarak Marmaris ilçesinde bir hastaneye kaldırıldı. Ardından ambulansla Muğla'daki bir sağlık kuruluşuna sevk edilen Tayfur, düzenli kontrollerini gerçekleştiren özel doktorunun talebi üzerine Antalya'daki özel bir hastaneye nakledildi.

Muğla'da bulunan özel hastanenin başhekimi, sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti. Ancak aile üyeleri ve uzman doktorların tavsiyesi doğrultusunda, Ferdi Tayfur bu akşam ambulans uçakla Antalya'ya götürüldü.

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#Ferdi Tayfur#Hastane#ANTALYA

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