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Fanzin'den ilk albüm müjdesi: "No:1 Olamamış Dergi" geliyor

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#Fanzin#Rock Müziği#No:1 Olamamış Dergi
Fanzinden ilk albüm müjdesi: No:1 Olamamış Dergi geliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 08:17

Rock müzik sahnesinin dikkat çeken gruplarından Fanzin, yayımladığı single ve EP çalışmalarının ardından ilk stüdyo albümüyle dinleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Grup, "No:1 Olamamış Dergi" adını taşıyan albümüyle müzikal yolculuğunda yeni bir sayfa açıyor.

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Fuat Güney, Talha Anlı, Barış Can Segil ve Melih Can Akça'dan oluşan Fanzin, yeni albümünde kendine özgü sert rock soundunu Anadolu motifleriyle harmanlayarak özgün müzikal kimliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Fanzinden ilk albüm müjdesi: No:1 Olamamış Dergi geliyor

Daha önce 4 single ve 3 parçalık bir EP yayımlayan grup, ilk albümünde toplam 9 şarkıya yer veriyor. Daha önce single olarak dinleyiciyle buluşan "Yansın" ve "Kendi Kendime" parçalarının yeniden kaydedilen versiyonlarının da bulunduğu albümde, bunlara ek olarak 7 yeni şarkı yer alıyor.

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#Fanzin#Rock Müziği#No:1 Olamamış Dergi

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