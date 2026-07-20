Fanzin'den ilk albüm müjdesi: "No:1 Olamamış Dergi" geliyor

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Fuat Güney, Talha Anlı, Barış Can Segil ve Melih Can Akça'dan oluşan Fanzin, yeni albümünde kendine özgü sert rock soundunu Anadolu motifleriyle harmanlayarak özgün müzikal kimliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Daha önce 4 single ve 3 parçalık bir EP yayımlayan grup, ilk albümünde toplam 9 şarkıya yer veriyor. Daha önce single olarak dinleyiciyle buluşan "Yansın" ve "Kendi Kendime" parçalarının yeniden kaydedilen versiyonlarının da bulunduğu albümde, bunlara ek olarak 7 yeni şarkı yer alıyor.