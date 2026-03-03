Uzakdoğu Usulü Buharda Sebzeli Levrek “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Levrek, Uzakdoğu mutfağının aromatik teknikleriyle en hafif ve en sağlıklı formuna kavuşuyor. Buharda pişen sebzelerle zenginleşen bu rafine lezzet, balık severler için tam bir gurme deneyimi sunuyor. Bu şık ve hafif tarife sofranızda yer açın!
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
1 adet havuç
1 adet kırmızı biber
3-4 parça brokoli
4 dal taze soğan (beyaz kısımları)
2 diş sarımsak
2 adet levrek fileto (toplam yaklaşık 300 g)
Sosu için:
1 tatlı kaşığı taze zencefil
2 diş sarımsak
3 dal taze soğan (yeşil kısımları)
1 çay kaşığı hardal tohumu
1 çay kaşığı kişniş tohumu
1 yemek kaşığı kavrulmuş susam
1/3 çay bardağı ayçiçek yağı
2 yemek kaşığı soya sosu
1 yemek kaşığı pirinç sirkesi