×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA İLE LEZZETLİ TARİFLER SAĞLIK
Ana SayfaTariflerUzakdoğu Usulü Buharda Sebzeli Levrek
#Uzakdoğu Usulü Buharda Sebzeli Levrek#Fakir Hausgerate İle Lezzetli Tarifler#Fakir Hausgerate
Uzakdoğu Usulü Buharda Sebzeli Levrek

5
Değerlendir

Levrek, Uzakdoğu mutfağının aromatik teknikleriyle en hafif ve en sağlıklı formuna kavuşuyor. Buharda pişen sebzelerle zenginleşen bu rafine lezzet, balık severler için tam bir gurme deneyimi sunuyor. Bu şık ve hafif tarife sofranızda yer açın!

cakeServis:2 Kişilik
cookSüre:30 dk
cakeOrta

Malzemeler

Kullanılan ürünler;

Fakir Hausgeräte NoteCook Multifonksiyonel Pişirici

Malzemeler:

1 adet havuç
1 adet kırmızı biber
3-4 parça brokoli
4 dal taze soğan (beyaz kısımları)
2 diş sarımsak
2 adet levrek fileto (toplam yaklaşık 300 g)

Sosu için:

1 tatlı kaşığı taze zencefil
2 diş sarımsak
3 dal taze soğan (yeşil kısımları)
1 çay kaşığı hardal tohumu
1 çay kaşığı kişniş tohumu
1 yemek kaşığı kavrulmuş susam
1/3 çay bardağı ayçiçek yağı
2 yemek kaşığı soya sosu
1 yemek kaşığı pirinç sirkesi

Nasıl Yapılır
  1. NoteCook’un hazırlanması
    Fakir Hausgeräte NoteCook’un haznesine su ekleyin ve buharda pişirme ayarını seçin.
  2. Sebzelerin hazırlanması
    Havuç ve kırmızı biberi verev şeritler halinde doğrayın. Brokoliyi küçük parçalara ayırın. Taze soğanın beyaz kısımlarını, zencefili ve sarımsağı ince ince doğrayın.
  3. Balığın hazırlanması
    Levrek filetoları iri parçalar halinde doğrayın.
  4. Hazırlanan yiyeceklerin buhar aparatına yerleştirilmesi
    Buhar aparatına doğranmış sebzeleri yerleştirin. Üzerine iri parçalar halindeki levrekleri koyun. Kapağını kapatın ve buharda pişirin.
  5. Sosun hazırlanması
    Sos için zencefil, sarımsak ve taze soğanın yeşil kısımlarını bıçakla ufaltıp havana alın. Hardal tohumu, kişniş tohumu ve susamı ekleyip macun kıvamı alana kadar dövün.
  6. Yağın hazırlanması
    Ayçiçek yağını küçük bir cezvede ısıtın ve hazırladığınız karışımın üzerine dikkatlice dökün.
  7. Karışımın hazırlanması
    Soya sosu ve pirinç sirkesini ekleyip karıştırın. Tadını kontrol ederek dilediğiniz gibi ayarlayın.
  8. Servis
    Buharda pişen sebzeli levreği servis tabağına alın. Hazırladığınız sosu üzerine gezdirin ve en son ince doğranmış taze soğanın yeşil kısımlarını ilave ederek servis edin.Uzakdoğu Usulü Buharda Sebzeli Levreğiniz hazır.Afiyet Olsun!
Kapat