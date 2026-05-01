Sebzeler Eşliğinde Dana Pirzola

Dana pirzolayı lokum gibi pişirmenin ve sebzeleri çıtır çıtır servis etmenin en modern yoluyla tanışın. Restoran şıklığını ileri teknoloji mutfak aletlerinin kolaylığıyla evinize getiren bu tarife bayılacaksınız.
Servis:4 - 6 Kişilik
Süre:30-60 dk
Orta
Malzemeler:
2 adet dana pirzola
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1/2 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
1/2 çay kaşığı kekik
1 adet kabak, dilimlenmiş
1 adet kırmızı kapya biber, iri doğranmış
1 adet patates, elma dilim doğranmış
1 diş sarımsak, ezilmiş
Kullanılan ürünler;
Fakir Hausgeräte Easy Chefry 6 Programlı Sıcak Hava Fritözü
Yapılışı:
Dana pirzolaları zeytinyağı, tuz, karabiber ve kekik ile harmanlayın. Oda sıcaklığında kısa süre dinlendirin.
Sebzeleri ayrı bir kapta zeytinyağı ve bir tutam tuz ile karıştırın.
Fakir Hausgeräte Easy Chefry haznesine önce sebzeleri yerleştirin. Üzerine dana pirzolaları ekleyin.
Cihazı Et programında çalıştırın.
Pişirme sırasında yarı sürede sebzeleri ve pirzolaları çevirerek eşit kızarmasını sağlayın.
Dana pirzolalar dışı kızarıp içi istediğiniz pişme derecesine ulaştığında cihazdan alın.
Servis öncesi 2–3 dakika dinlendirerek yanında kızarmış sebzelerle birlikte sunum yapın.