Pancar Musakka

Geleneksel musakkaya pancarın canlı rengi ve özgün aromasıyla yeni bir soluk getirin. Sofralarınızda görsel bir şölen yaratacak bu modern sebze yemeği, sağlıklı beslenmeyi keyfe dönüştürüyor. Bu renkli ve lezzetli tarifi denemek için vakit kaybetmeyin!

cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler:

3 adet orta boy pancar (kabukları soyulmuş, dilimlenmiş)
300 g dana kıyma
1 adet küçük boy ince kıyılmış kuru soğan
2 diş ezilmiş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Beşamel sos için:

1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
1,5 su bardağı süt
Tuz
Bir tutam muskat rendesi

Üzeri için:

2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
İnce kıyılmış maydanoz

Nasıl Yapılır
  1. Fakir Hausgeräte Glamair Chefry’ın hazırlanması
    Fakir Hausgeräte Glamair Chefry’ın haznesine pancar dilimlerini yerleştirip üzerlerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve bir tutam tuz gezdirin. 180 derece manuel ayarda 12-15 dakika hafif yumuşayana kadar pişirin.
  2. Ayrı bir tavada kalan zeytinyağını ısıtıp soğanı soteleyin. Soğanlar yumuşadığında sarımsağı ekleyin ve kısa süre çevirin.
  3. Kıymayı ilave ederek suyunu salıp çekene kadar kavurun. Tuz, karabiber ve toz kırmızı biberi ekleyip karıştırın.
  4. Beşamel sos için küçük bir sos tenceresinde tereyağını eritin. Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Sütü azar azar ilave ederek çırpın ve koyulaşana kadar pişirin. Tuz ve muskatı ekleyin. Ön pişirmesi tamamlanan pancarları hazneden alın.
  5. Fakir Hausgeräte Glamair Chefry’ın haznesine bir kat pancar ve bir kat kıymalı harç olacak şekilde yerleştirin. Üzerine beşamel sosu eşit şekilde yayın ve rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Ardından manuel ayarda 180 derecede 10–12 dakika üzeri kızarana kadar pişirin. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra ince kıyılmış maydanoz ilavesiyle servis edin.
  6. Pancar Musakkanız hazır.Afiyet Olsun!
