Fakir Hausgeräte Glamair Chefry’ın hazırlanması Fakir Hausgeräte Glamair Chefry’ın haznesine pancar dilimlerini yerleştirip üzerlerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve bir tutam tuz gezdirin. 180 derece manuel ayarda 12-15 dakika hafif yumuşayana kadar pişirin.

Ayrı bir tavada kalan zeytinyağını ısıtıp soğanı soteleyin. Soğanlar yumuşadığında sarımsağı ekleyin ve kısa süre çevirin.

Kıymayı ilave ederek suyunu salıp çekene kadar kavurun. Tuz, karabiber ve toz kırmızı biberi ekleyip karıştırın.

Beşamel sos için küçük bir sos tenceresinde tereyağını eritin. Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Sütü azar azar ilave ederek çırpın ve koyulaşana kadar pişirin. Tuz ve muskatı ekleyin. Ön pişirmesi tamamlanan pancarları hazneden alın.

Fakir Hausgeräte Glamair Chefry’ın haznesine bir kat pancar ve bir kat kıymalı harç olacak şekilde yerleştirin. Üzerine beşamel sosu eşit şekilde yayın ve rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Ardından manuel ayarda 180 derecede 10–12 dakika üzeri kızarana kadar pişirin. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra ince kıyılmış maydanoz ilavesiyle servis edin.