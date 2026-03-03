Orman Meyveli Buharda Brownie

Buharda pişirilen yumuşacık dokusu ve orman meyvelerinin mayhoş tadıyla brownie artık çok daha hafif. Klasik tatlılara modern ve sağlıklı bir teknikle yaklaşan bu tarif, tatlı keyfinizi ikiye katlayacak. Bu bulut gibi yumuşak lezzeti hemen keşfedin!

cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

1 su bardağı un
25 g kakao
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
2 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
3/4 su bardağı yoğurt
1/2 su bardağı su
110 g eritilmiş tereyağı
1 tatlı kaşığı Türk kahvesi
1 paket vanilin
1/2 su bardağı orman meyvesi (frambuaz, yaban mersini, böğürtlen)

Nasıl Yapılır
  1. Fakir Hausgeräte NoteCook’un hazırlanması
    Fakir Hausgeräte NoteCook’un haznesine çırpma aparatını yerleştirin.
  2. Harcın hazırlanması
    Yumurta ve şekeri çırpın. Yoğurt, su ve eritilmiş tereyağını ekleyin.
  3. Kuru malzemelerin ilavesi
    Türk kahvesi ve vanilini ilave edin. Kuru malzemeleri sıvı karışıma ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
  4. Meyvelerin eklenmesi
    Orman meyvelerini harca ekleyin ve spatula ile nazikçe karıştırın.
  5. Karışımı hafif yağlanmış sufle kaplarına paylaştırın. Kapların üzerini alüminyum folyo ile gevşekçe kapatın.
  6. Notecook’un haznesine su ekleyin ve buharda pişirme ayarını seçin.
  7. Sufle kaplarını buhar aparatına yerleştirin. Kapağını kapatın ve buharda pişirin.
  8. Pişirme tamamlandığında kapları dikkatlice çıkarın ve üzerlerine pudra şekeri serpin.
  9. Orman Meyveli Buharda Brownie hazır.Afiyet Olsun!
