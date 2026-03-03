Orman Meyveli Buharda Brownie “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Buharda pişirilen yumuşacık dokusu ve orman meyvelerinin mayhoş tadıyla brownie artık çok daha hafif. Klasik tatlılara modern ve sağlıklı bir teknikle yaklaşan bu tarif, tatlı keyfinizi ikiye katlayacak. Bu bulut gibi yumuşak lezzeti hemen keşfedin!
Malzemeler:
1 su bardağı un
25 g kakao
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
2 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
3/4 su bardağı yoğurt
1/2 su bardağı su
110 g eritilmiş tereyağı
1 tatlı kaşığı Türk kahvesi
1 paket vanilin
1/2 su bardağı orman meyvesi (frambuaz, yaban mersini, böğürtlen)