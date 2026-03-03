Mutancana Usulü Etli Kereviz

Osmanlı mutfağının asaletini, meyve ve etin eşsiz uyumuyla kereviz tabağına taşıyoruz. Saray sofralarına layık bu gurme tarifle kendinizi ve sevdiklerinizi şımartın. Bu tarihi lezzet yolculuğuna çıkmak için tarife tıklayın!

cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

Kullanılan ürünler;

· Fakir Hausgeräte PrimeChef Multifonksiyonel Pişirici

Malzemeler:

500 g kuşbaşı dana eti
3 adet orta boy kereviz
1 adet küçük boy kuru soğan
1 adet havuç
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
4 adet kuru kayısı
4 adet kuru erik
¼ su bardağı çiğ badem
1 yemek kaşığı bal
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
2 su bardağı sıcak su

Üzeri için:

İnce kıyılmış dereotu

Nasıl Yapılır
  1. Kerevizlerin hazırlanması
    Kerevizlerin kabuklarını soyup küp küp doğrayın. Kararmamaları için limonlu su içinde bekletin. Havuçları dilimleyin. Kuru kayısı ve kuru erikleri ikiye bölün.
  2. Fakir PrimeChef’i Roast ayarı
    Fakir PrimeChef’i Roast ayarına alın. Zeytinyağını ekleyin.
  3. Etlerin pişirilmesi
    Kuşbaşı etleri hazneye alıp kapağı kapalı şekilde mühürleyin ve suyunu salıp çekene kadar pişirin.
  4. Soğan ve sarımsak ilavesi
    İnce doğranmış soğan ve sarımsağı ilave edin, kapağı kapatarak kavurmaya devam edin.
  5. Sebzelerin eklenmesi
    Süzülmüş kerevizleri ve havuçları ekleyin. Kuru kayısı, kuru erik ve bademleri ilave edin.
  6. Baharat dokunuşu
    Balı, tuzu, karabiberi ve tarçını ekleyin. Sıcak suyu ilave edip karıştırın.
  7. Kapağını kapatın ve Roast ayarında pişirmeye devam edin.
  8. Program tamamlandığında kapağı dikkatlice açın.
  9. Servis
    Yemeği servis tabağına alın ve üzerine ince kıyılmış dereotu serperek servis edin.Mutancana Usulü Etli Kereviziniz hazır.Afiyet Olsun!
