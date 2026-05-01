#Sponsorlu İçerik#Brownie Cookie#Fakir Hausgerate#Fakir Hausgerate ile Lezzetli Tarifler

Brownie Cookie: Kahve ve çikolatanın muhteşem uyumuyla hazırlanan bu lezzet, çay saatlerinizin yıldızı olacak. Tatlı krizlerinize son vermek için hemen tarife göz atın!

cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler:

  • 175 gr bitter çikolata (%54)
  •  75 gr tereyağı
  •  100 gr toz şeker
  •  100 gr esmer şeker
  •  2 adet yumurta
  •  6 gr instant kahve
  •  30 gr toz kakao
  •  100 gr un
  •  1 paket kabartma tozu
  •  1 paket şekerli vanilin
  •  1 tutam tuz

Kullanılan ürünler;

  • Fakir Hausgeräte Admix Plus Mutfak Şefi
  • Fakir Hausgeräte Pizzamore Pizza Fırını
Nasıl Yapılır
  1. Yapılışı:
    Bitter çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin ve ılınmaya bırakın.

  2. Fakir Hausgeräte Admix Plus Mutfak Şefi’nin karıştırma haznesine toz şeker, esmer şeker ve yumurtaları alın. Tel çırpıcı aparatı ile şekerler eriyip karışım kremsi bir kıvam alana kadar çırpın.

  3. Ilınmış çikolatalı karışımı ekleyin ve düşük devirde karıştırın.

  4. Instant kahve, kakao, un, kabartma tozu, vanilin ve tuzu eleyerek karışıma ilave edin. Spatula veya düşük devirde homojen olana kadar karıştırın.

  5. Karışımı yağlı kağıt serili küçük bir kalıba dökün.

  6. Pizzamore Pizza Fırını’nı önceden 180 °C ayarında ısıtın.

  7. Brownie kalıbını pizza taşının üzerine yerleştirin ve kontrollü şekilde pişirin. Kenarlar pişmiş, içi hafif nemli kaldığında fırından alın.

  8. Oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.
