Bolonez Soslu Makarna

Ev yapımı taze fettuccine ile İtalyan klasiklerini mutfağınıza taşıyın. Bolonez sosun iştah kabartan aromasıyla sofralarınızda bir ziyafet havası estirin. Bu gurme makarnayı hemen deneyin!

cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

Makarna için:

  • 160 gr un
  • 1 adet orta boy yumurta
  • 50 ml su

Bolonez sos için:

  • 300 gr dana kıyma
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet küçük boy soğan, ince doğranmış
  • 2 diş sarımsak, ince doğranmış
  • 2 adet domates, rendelenmiş
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1/2 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • 1/2 çay kaşığı kekik

Kullanılan ürünler;

Fakir Hausgeräte Pastamore Makarna Yapma Makinesi

Nasıl Yapılır
  1. Yapılışı:
    Yumurta ve suyu bir kapta karıştırın ve bu karışımın 65 ml’sini ayırın.
  2. Fakir Hausgeräte Pastamore Makarna Yapma Makinesi’ne orta kalınlıkta fettuccineye uygun aparatı takın ve makinenin kapağını açın.
  3. Hazneye unu ekleyin. Hızlı makarna ayarını seçin ve kapaktaki deliklerden hazırladığınız yumurtalı su karışımını yavaşça dökün. Hamurun yoğurulmasına izin verin.
  4. Makine makarnayı çıkarmaya başladığında, altında bir miktar un serptiğiniz bir kap bulundurun ve çıkan makarnaları arada una bulayarak yapışmasını önleyin.
  5. Bir tencerede suyu kaynatın ve içerisine bir tutam tuz ekleyin. Fettuccineleri kaynar suya alın ve 3–4 dakika haşlayın.
  6. Bu sırada bolonez sosu hazırlayın. Tavada zeytinyağını ısıtın, soğanı soteleyin. Sarımsağı ekleyip kısa süre çevirin.
  7. Kıymayı ilave ederek suyunu salıp çekene kadar kavurun.
  8. Salça, rendelenmiş domates ve baharatları ekleyin. Kısık ateşte sos kıvam alana kadar pişirin.
