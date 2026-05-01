Bolonez Soslu Makarna

Yapılışı: Yumurta ve suyu bir kapta karıştırın ve bu karışımın 65 ml’sini ayırın.

Fakir Hausgeräte Pastamore Makarna Yapma Makinesi’ne orta kalınlıkta fettuccineye uygun aparatı takın ve makinenin kapağını açın.

Hazneye unu ekleyin. Hızlı makarna ayarını seçin ve kapaktaki deliklerden hazırladığınız yumurtalı su karışımını yavaşça dökün. Hamurun yoğurulmasına izin verin.

Makine makarnayı çıkarmaya başladığında, altında bir miktar un serptiğiniz bir kap bulundurun ve çıkan makarnaları arada una bulayarak yapışmasını önleyin.

Bir tencerede suyu kaynatın ve içerisine bir tutam tuz ekleyin. Fettuccineleri kaynar suya alın ve 3–4 dakika haşlayın.

Bu sırada bolonez sosu hazırlayın. Tavada zeytinyağını ısıtın, soğanı soteleyin. Sarımsağı ekleyip kısa süre çevirin.

Kıymayı ilave ederek suyunu salıp çekene kadar kavurun.