Ezgi Zeynep Deniz Zuhal Topal'la Sofrada'dan çekilecek mi, diskalifiye mi olacak?

Zuhal Topal'la Sofrada 478. Bölüm fragmanında kayınvalidelerin eleştirileri ardından çileden çıkan Ezgi Zeynep Deniz, gözyaşlarını tutamıyor ve yarışmadan ayrılmak istiyor. Zuhal Topal, yarışmacıyı sakinleştirmeye çalışıyor. Ezgi Zeynep Deniz'in yarışmaya devam edip etmeyeceği 478. Bölümün sonunda netleşecek.

Ezgi Zeynep Deniz kimdir?

Zuhal Topal'la Sofrada'nın üçüncü gün yarışmacısı Ezgi Zeynep Deniz, bu haftanın en genç gelini. 19 yaşında ve henüz 6 aylık evli. Samsun Bafralı. Duygusal ama bir o kadar da eğlenceli.