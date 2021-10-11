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Evini küçük dokunuşlarla kışa hazırlamak isteyenler için 6 öneri!

#Sponsorlu İçerik#Trendurunler#Dekorasyon
Evini küçük dokunuşlarla kışa hazırlamak isteyenler için 6 öneri

Sıcak günler geride kaldı… Doğanın kabuk değiştirmesiyle birlikte sonbahar ve kış esintileri yavaş yavaş evlerin enerjisine karışıyor. Evinizin atmosferine sıcaklık ve kimlik kazandırarak kasvetli havayı dağıtacak ipuçlarıyla evinizi kışa hazırlayın.

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Odalarınızı aydınlatın.

Sonbaharın gelmesiyle hava erken kararıyor. Karanlığın evinizi kasvetli hale getirmesinin önüne geçmek için odanızın rengine, mobilyalarınızın tarzına uygun aydınlatmalarla sıcaklık katın. Ayaklı abajurlar, masa üstü lambalar, şirin başucu lambaları evinizi aydınlatırken enerjinizi de tazeleyecek.

En trend aydınlatmalar için tıklayın.

Evini küçük dokunuşlarla kışa hazırlamak isteyenler için 6 öneri

Sıcak tutacak tekstil ürünlerine yer verin.

 Tekstil ürünlerinize kaşmir, yün, pelüş gibi ısıtan dokular ekleyin. Sıcacık tutan battaniye ve örtülerle rahatlığı yakalayın. Canlı renkler, çiçekli motifler, geometrik desenli kumaşlarla hazırlanmış yastıklarla şıklık katın.

Bu kışın trendi pelüşlar ve şık desenli yastıklar Trendyol’da!

Evini küçük dokunuşlarla kışa hazırlamak isteyenler için 6 öneri

Duvarlarınızı hareketlendirin.

Sizi ve karakterinizi ifade eden tablolar, duvar panoları ve posterleri unutmayın. Ayrıca duvara asacağınız fotoğraf panolarıyla sevdiklerinizi her an yanınızda hissedebilir, içinizi ısıtabilirsiniz.

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Evinize canlılık katacak tablolar, duvar panoları, posterler ve daha fazlası için tıklayın

Evini küçük dokunuşlarla kışa hazırlamak isteyenler için 6 öneri

Detaylarda doğadan ilham alın.

Ev dekorasyonunun size de canlılık katacağını unutmayın. Cam, seramik, porselen vazolarla çiçekleri birleştirin, odalarınızın en güzel köşelerine yerleştirin. Mumlar, ev parfümleri ve oda kokularının rahatlatıcı etkisinden yararlanabilirsiniz.

Dekorasyonunuza ekleyebileceğiniz detaylar için tıklayın.

Evini küçük dokunuşlarla kışa hazırlamak isteyenler için 6 öneri

Elektronik aletlerin gücünden faydalanın.

Mobilyalarınızla uyumlu ses sistemleri ya da odadan odaya taşıyabileceğiniz kullanışlı hoparlörler kullanarak doğanın sessizliğini unutacaksınız...

Hem şık hem kullanışlı ses sistemleri burada!

Evini küçük dokunuşlarla kışa hazırlamak isteyenler için 6 öneri

Balkonunuzdaki değişimin tadını çıkarın.

Balkonlarınızı dekoratif süsler, renkli minderler ve aydınlatmalarla ruhu olan bir kış bahçesine dönüştürmeyi unutmayın.

Balkonunuzu süsleyecek trend ürünler için tıklayın!

Evini küçük dokunuşlarla kışa hazırlamak isteyenler için 6 öneri

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#Sponsorlu İçerik#Trendurunler#Dekorasyon