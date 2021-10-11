Evini küçük dokunuşlarla kışa hazırlamak isteyenler için 6 öneri!

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Odalarınızı aydınlatın.

Sonbaharın gelmesiyle hava erken kararıyor. Karanlığın evinizi kasvetli hale getirmesinin önüne geçmek için odanızın rengine, mobilyalarınızın tarzına uygun aydınlatmalarla sıcaklık katın. Ayaklı abajurlar, masa üstü lambalar, şirin başucu lambaları evinizi aydınlatırken enerjinizi de tazeleyecek.

En trend aydınlatmalar için tıklayın.

Sıcak tutacak tekstil ürünlerine yer verin.

Tekstil ürünlerinize kaşmir, yün, pelüş gibi ısıtan dokular ekleyin. Sıcacık tutan battaniye ve örtülerle rahatlığı yakalayın. Canlı renkler, çiçekli motifler, geometrik desenli kumaşlarla hazırlanmış yastıklarla şıklık katın.

Bu kışın trendi pelüşlar ve şık desenli yastıklar Trendyol’da!

Duvarlarınızı hareketlendirin.

Sizi ve karakterinizi ifade eden tablolar, duvar panoları ve posterleri unutmayın. Ayrıca duvara asacağınız fotoğraf panolarıyla sevdiklerinizi her an yanınızda hissedebilir, içinizi ısıtabilirsiniz.

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Evinize canlılık katacak tablolar, duvar panoları, posterler ve daha fazlası için tıklayın.

Detaylarda doğadan ilham alın.

Ev dekorasyonunun size de canlılık katacağını unutmayın. Cam, seramik, porselen vazolarla çiçekleri birleştirin, odalarınızın en güzel köşelerine yerleştirin. Mumlar, ev parfümleri ve oda kokularının rahatlatıcı etkisinden yararlanabilirsiniz.

Dekorasyonunuza ekleyebileceğiniz detaylar için tıklayın.

Elektronik aletlerin gücünden faydalanın.

Mobilyalarınızla uyumlu ses sistemleri ya da odadan odaya taşıyabileceğiniz kullanışlı hoparlörler kullanarak doğanın sessizliğini unutacaksınız...

Hem şık hem kullanışlı ses sistemleri burada!

Balkonunuzdaki değişimin tadını çıkarın.

Balkonlarınızı dekoratif süsler, renkli minderler ve aydınlatmalarla ruhu olan bir kış bahçesine dönüştürmeyi unutmayın.

Balkonunuzu süsleyecek trend ürünler için tıklayın!

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