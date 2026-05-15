Eşref Rüya’dan şok final kararı! Ekranlara veda ediyor

Her bölümüyle geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çeken, sosyal medyada yarattığı etki ve ekrandaki güçlü karşılığıyla adından söz ettiren dizi; ardında hatırlanacak sahneler, güçlü karakterler ve izleyicinin zihninde yer eden özel bir dünya bırakıyor.



Bu nedenle dizinin finali de bir veda olmanın ötesinde; karakterlerin hak ettiği duygusal tamamlanmaya ulaşacağı, izleyicinin hafızasında yer edecek özel bir kapanış olarak tasarlandı.

Yapım ekibi, hikâyenin seyirciyle kurduğu güçlü bağı koruyarak, anlatının ruhuna ve ritmine sadık kalmayı tercih etti. "Eşref Rüya", ekran yolculuğunu en doğru zamanda, en güçlü duygusuyla ve izleyicisine yakışan bir finalle tamamlayacak.

RAKAMLARLA İKİ SEZONLUK YOLCULUK

• 44+ bölüm, iki sezon boyunca Çarşamba akşamlarının lideri

• 70'i aşkın ülkede yayın hakkı satışı

• Sayısız Ödüller

• Amazon Prime Video ile dijital windowing iş birliği

• 2 milyon+ Youtube Abonesi Milyonlarca Sosyal Medya takipçisi, küresel hayran kitlesi



TİMSBİ Productions; bu özel yolculukta emeği geçen tüm oyunculara, senaryo ekibine,yönetmenlerine, kamera arkasındaki büyük ekibe, yayıncı kuruluşuna ve ilk günden itibaren "Eşref Rüya"yı sahiplenen izleyicilere teşekkür eder.