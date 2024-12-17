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Eşref Rüya için rüya gibi bir çift

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#Tims&B#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir
Eşref Rüya için rüya gibi bir çift
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 18:47

Yıllardır beklenen Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir partnerliği eşref Rüya’da gerçekleşiyor.

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Yapımını Tims&B’in yaptığı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu yeni yılda Kanal D ekranında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan “Eşref Rüya” dizisinin başrol kadın oyuncusu Demet Özdemir oldu.

Yıllardır izleyici anketlerinde partner olarak görmeyi bekledikleri isimlerin başında gelen Çağatay Ulusoy & Demet Özdemir ikilisi nihayet buluşuyor. Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref’i canlandırırken, Özdemir ise Rüya’dan sonra Eşref’in kalbini attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak.

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'u buluşturan, derinlikli hikayesi ile de dikkatleri üzerine çekecek "Eşref Rüya", Ocak sonunda sete çıkıyor.

 

 

 

 

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#Tims&B#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir

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