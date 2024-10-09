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En zengin kadın şarkıcı Taylor SwIft

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#Taylor Swıft#Forbes#Müzisyen
En zengin kadın şarkıcı Taylor SwIft
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 07:00

Her albümü rekorlar kıran, her konseri dolup taşan ABD’li şarkıcı Taylor Swift, 1.6 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kadın müzisyeni oldu.

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Forbes’un açıkladığı listeye göre, 1.4 milyar dolar serveti bulunan Rihanna’yı geride bırakan Swift, 2.5 milyar dolarlık serveti olan Jay-Z’den sonra en zengin ikinci müzisyen konumuna geldi. 34 yaşındaki pop yıldızının servetinin 600 milyon dolarının ‘Eras Tour’ ile müzik platformlarından, 600 milyon dolarının müzik kataloğunun değerinden ve 125 milyon dolarının da gayrimenkul yatırımlarından geldiği tahmin ediliyor. Geçen ay Beyaz Saray yarışında Kamala Harris’e destek açıklayarak manşetlere çıkan Swift, Time dergisi tarafından “Yılın Kişisi” seçilmişti.

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#Taylor Swıft#Forbes#Müzisyen

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