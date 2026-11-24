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54. Uluslararası Emmy Ödülleri Galası, New York'ta gerçekleşti. Geceye, Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba da katıldı.



Uluslararası platformda Türkiye’yi temsil eden AyNa yapım imzalı Uzak Şehir, “Best Telenovela”kategorisinde ödül için yarıştı.Diziyi, başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın yanı sıra Uzak Şehir’in yapımcısı Lale Eren, senaristi Gülizar Irmak ve yönetmeni Ahmet Katıksız temsil etti.

Farklı ülkelerden televizyon yapımlarının oyuncularını ve sektör temsilcilerini bir araya geldiği geceden, Ay Yapım imzalı “Leyla : Hayat, Aşk, Adalet” dizisi ödülle döndü.



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MARDİN'DEN NEW YORK'A UZAK ŞEHİR GURURU!

Uluslararası Emmy Ödülleri heyecanı için New York’ta bulunan Uzak Şehir’in başrol oyuncuları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, hayranlarından gelen dev jestle karşılaştı.

"OzSin" hayran grubu, ünlü ikiliye destek olmak amacıyla Times Meydanı’ndaki 1560 Broadway panosunda özel bir video yayınlattı. Ekranda ikilinin görüntüleriyle birlikte, "New York’a Hoş Geldiniz - Uzak Şehir’den Sevgilerle" mesajına yer verildi.