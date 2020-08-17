Durmuş’un rotası bu sefer görme engelliler bisiklet turunda!

Durmuş Ünal Görme Engelliler ile birlikte gerçekleştirdikleri 60 km süren bisiklet yolculuğu ve Cyclone A Derneği ile ilgili şunları söyledi: “ Cyclone A (siklon A) derneği Brüksel’de görme engelli kişilerin Tandem bisiklet ile gezinti yapmasını ve sosyal aktivitelere katılmasını sağlamak için 14 Şubat 1987’de kurulmuş. O günden günümüze de bu faaliyetlerini hayırseverlerin bağışlarıyla başarıyla yerine getirmekte.



Dernek, feslefi, politik veya dini ayrım gözetmeksizin herkese kapısını açıyor.



12 yaşından 80 yaşına kadar pek çok üyesi var. Dilleri veya dinleri farklı olsa da aynı amaç etrafında insanları birleştiriyor ve görme engellilerin hayatını kolaylaştırmayı amaç edinen insanlara sosyal bir ortam sunuyor.



İlk zamanlar “tandem” adı verilen çift kişilik bisikletleri kiralayarak üyelerinin kullanımına sunan dernek, zamanla kendi bisikletlerini satın almaya başladı. Bazı bisikletler farklı boylarda, farklı bacak uzunluğundaki kişiler için özel olarak tasarlandı. Bisikletlerin tamir ve bakımı içinse profesyonellerden değil, gönüllülerden destek alınıyor.



Görme engelli bir kişinin yaşadığı en önemli sorun, gözlerinin görmemesi değildir aslında; toplumun görme engellilerle ilgili, yanlış anlayış ve ön yargılarıdır onlara hayatı zorlaştıran. Olanakların yetersizliği ve diğer insanlarla arasındaki fırsat eşitsizliği, görme engelli bireyin sağlıklı bireylere göre dezavantajlı olmasına yol açar. Bu farkı ortadan kaldıran, engelli bireyin hayatını kolaylaştıran araçlardan biri de TANDEM bisikletlerdir.



Bugünlerde görme engellilerin binmesi için icad edilmiş gibi görünse de, TANDEM bisikletin başlangıçta romantik amaçlarla icad edilmiş olduğunu söylemek yanlış olmaz. Önde erkeğin gidona yön verdiği, arkada partnerinin ona eşlik ettiği bu bisikletler 1891 yılında üretilmeye başlandı. Birlikte vakit geçirmek isteyen çiftler arasında hızla popüler hale geldi. 1930’lardan itibaren görme engelliler tarafından da kullanılmaya başlandı. 1996’da paralimpik oyunlarında ilk kez kullanılmaya başlandı ve o günden bu güne de, görme engelliler için en önemli spor branşlarından biri haline gelmeyi başardı.” dedi.

Konuyla ilgili videoya https://www.youtube.com/watch?v=AQdjET5MIws&feature=youtu.be linkinden ulaşabilirsiniz.