Şarkıcı Edis, Dua Lipa ile aynı sahnede

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Edis önceki akşam Avrupa’nın en prestijli müzik etkinliklerinden biri olan Sunny Hill Festival’de sahne aldı. Dua Lipa ile babası Dukagjin Lipa’nın kurduğu Sunny Hill Vakfı tarafından düzenlenen festival, 1-3 Ağustos tarihlerinde Kosova’nın Priştine şehrinde gerçekleşiyor. Edis, konser öncesi Dua Lipa ile bir araya geldi. Lipa, sanatçıya şunları söyledi: “Muhteşem görünüyorsun. Seni ağırladığımız için çok mutluyuz ve heyecanlıyız.” Dua Lipa, Edis’in “İstanbul’a ne zaman geliyorsun?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Yakında gelmem gerektiğini biliyorum. İstanbul’a gelmeyi çok istiyorum.”

FESTİVAL ALANINDA TÜRK BAYRAKLARI

Edis, Sunny Hill Festival’in ilk gününün açılışını yaptı. Katılımcılar öğle saatlerinden itibaren festival alanını doldurdu. Edis konserine Acid Arab grubuyla yaptığı ‘Yaktın Beni’ şarkısının Fransızca sözleriyle başladı. Sanatçı ardından ‘Ayyaş’, ‘Arıyorum’, ‘Martılar’ gibi hit eserlerini seslendirdi. Edis, İngilizce olarak bu dev sahnede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Festival alanında Türk bayrakları da dalgalandı. Edis’in sahnesi sosyal medyada ise çok konuşuldu.

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Edis, Dua Lipa’nın babası Dukagjin Lipa’nın kendisini bizzat Kosova’daki festivale davet ettiğini söyledi.

Edis ve Dua Lipa, sahne öncesi kuliste bir araya geldi.