×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Şarkıcı Edis, Dua Lipa ile aynı sahnede

Güncelleme Tarihi:

#Dua Lipa#Edis#Sunny Hill Festivali
Şarkıcı Edis, Dua Lipa ile aynı sahnede
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 07:00

Edis, Kosova’daki Sunny Hill Festival’de dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa’dan önce sahne aldı. Edis, konser öncesi Lipa ile buluştu ve sanatçıyı İstanbul’a davet etti.

Haberin Devamı

Edis önceki akşam Avrupa’nın en prestijli müzik etkinliklerinden biri olan Sunny Hill Festival’de sahne aldı. Dua Lipa ile babası Dukagjin Lipa’nın kurduğu Sunny Hill Vakfı tarafından düzenlenen festival, 1-3 Ağustos tarihlerinde Kosova’nın Priştine şehrinde gerçekleşiyor. Edis, konser öncesi Dua Lipa ile bir araya geldi. Lipa, sanatçıya şunları söyledi: “Muhteşem görünüyorsun. Seni ağırladığımız için çok mutluyuz ve heyecanlıyız.” Dua Lipa, Edis’in “İstanbul’a ne zaman geliyorsun?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Yakında gelmem gerektiğini biliyorum. İstanbul’a gelmeyi çok istiyorum.”

FESTİVAL ALANINDA TÜRK BAYRAKLARI

Edis, Sunny Hill Festival’in ilk gününün açılışını yaptı. Katılımcılar öğle saatlerinden itibaren festival alanını doldurdu. Edis konserine Acid Arab grubuyla yaptığı ‘Yaktın Beni’ şarkısının Fransızca sözleriyle başladı. Sanatçı ardından ‘Ayyaş’, ‘Arıyorum’, ‘Martılar’ gibi hit eserlerini seslendirdi. Edis, İngilizce olarak bu dev sahnede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Festival alanında Türk bayrakları da dalgalandı. Edis’in sahnesi sosyal medyada ise çok konuşuldu.

Haberin Devamı

Şarkıcı Edis, Dua Lipa ile aynı sahnede

Edis, Dua Lipa’nın babası Dukagjin Lipa’nın kendisini bizzat Kosova’daki  festivale davet  ettiğini söyledi.

Edis ve  Dua Lipa,  sahne öncesi kuliste bir  araya geldi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dua Lipa#Edis#Sunny Hill Festivali

BAKMADAN GEÇME!