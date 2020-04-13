Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Hanzade Nuh kimdir, kaç yaşında, nereli?

Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Hanzade Nuh, yarışmaya İstanbul’dan katılıyor ancak aslen Adanalı. Aşçılık yapan Hanzade Nuh, Doya Doya Moda programına katılma nedenini şu sözlerle dile getirdi. “Tarzıma çok güveniyorum, aynı zamanda enerjime çok güveniyorum.”