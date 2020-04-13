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Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Hanzade Nuh kimdir, kaç yaşında, nereli?
Doya Doya Moda yarışmasına 13 Nisan’da dahil olan Hanzade Nuh’un hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Yarışmaya katıldığı ilk gün diğer yarışmacılarla karşı karşıya gelen Hanzade Nuh, iddialı çıkışlarıyla ekran karşısındakileri şaşırttı. Peki, Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Hanzade Nuh kimdir, kaç yaşında, nereli?
Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Hanzade Nuh, yarışmaya İstanbul’dan katılıyor ancak aslen Adanalı. Aşçılık yapan Hanzade Nuh, Doya Doya Moda programına katılma nedenini şu sözlerle dile getirdi. “Tarzıma çok güveniyorum, aynı zamanda enerjime çok güveniyorum.”
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