Dövüşçü ve matematik dehasının buluşması

Eski bir dövüşçü olan Luke Wright’ın yolu, yeraltı suç örgütü tarafından kaçırılan 10 yaşındaki Çinli matematik dahisiyle kesişiyor. Sonuç, senaryo ve draması aksayan ama askiyonu yerinde bir film. Bir Jason Statham klasiği.

SAFE

KORUYUCU

Yön: Boaz Yakin

Oyn: Jason Statham, Chris Sarandon, James Hong, Catherine Chan

Tür: Aksiyon



Yeraltı suç örgütü 10 yaşındaki Çinli matematik dahisi Mei’yi kaçırıyor ve Amerika’ya götürüyor.

Böylece örgütün bütün belgeleri küçük kızın aklında olacak.

Luke Wright, eski bir polis, New Jersey’de ikinci sınıf bir dövüşçü.

Evsiz ve beş parasız yaşamakta ve intihar etmeyi düşünüyor.

Rus Mafyası küçük kızı Triadların elinden kaçırmaya çalışırken, Luke Wright olayı görüp, müdahale ediyor.

BOAZ YAKIN YÖNETİYOR

The Punisher, Pers Prensi gibi filmlerin senaristliğini yapan ve korku filmlerinin yapımcılığını üstlenen, Unutulmaz Titanlar’dan hatırladığımız Boaz Yakin, bu filmin de senaristliğini ve yönetmenliğini üstleniyor.

Filmin kadrosunda Jason Statham’ın yanı sıra Chris Sarandon, Robert John Burke, Reggie Lee, Danny Hoch ve James Hong da var.

Büyük kısmı bir günde geçen film, drama aksiyon geçişlerini kullanırken dengeyi korumaya çalışıyor. Ancak filmin başında bu denge dramadan yana ağır basıyor.

Yazar ve yönetmen Boaz Yakin, dövüş ve kovalamaca sahnelerine gelmeden önce karakterlerin oluşumuna hayli vakit harcamış.

Jason Statham kırılgan ve ruhsal çöküntü yaşayan bir rolle çıkıyor karşımıza.

Hem Statham’lı hem de aksiyonsuz bu ilk yarım saat Statham’ın hızına alışkın olanlar için farklı ve monoton gelebilir.

Luke Wright ve kafasının içinde çok önemli bilgiler tutan bu küçük Çinli kızın detaylı sunumu bittikten sonra sıra geliyor aksiyona.

Boaz Yakin’in son derece stilize aksiyon sahneler çektiği bir gerçek. Zaten filmin etkisi de bu sahnelerde artıyor.

Jason Statham, draması da ağır basan baba rolünde duyguyu geçiremezken, trendeki başta olmak üzere tüm aksiyon sahnelerinde her zamanki gibi döktürmeyi biliyor.

Uzun lafın kısası, içinde hikâyesi ve draması olsa bile yine aksiyon sahneleriyle konuşulacak bir Jason Statham filmi var karşımızda.

Yeni bir şey yok yani; klasik...

HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

Bu dostluk çok farklı

INTOUCHABLES

CAN DOSTUM

Yön: Olivier Nakache, Eric Toledano

Oyn: François Cluzet, Omer Sy, Anne Le Ny, Audrey Fleurot

Tür: Dram

Süre: 112 dk.

Olivier Nakache ve Eric Toledano yönetmenliğindeki Can Dostum’u popüler Fransız sinemasının en güncel örneklerinden biri olarak adlandırabiliriz. Gerçek hayattan alınma bir öykü; karısını kaybettikten sonra tek başına yaşayan fiziksek engelli Fransız soylusunun, kendisine hizmet etmesi için tuttuğu genç, siyahi, Müslüman bir banliyö delikanlısıyla olan sıradışı dostluğu. Aralarındaki bağ, dostluğun ırk, din, yaş ve sınıf farkı tanmadığının en güzel örneği. Finalde filmin jeneriğinde seyirciye hoş bir de sürpriz var. Filmde hikâyesi anlatılan ikilinin gerçek görüntüleri, sizleri daha da etkileyecek. Can Dostum, Fransa’da gişe rekorları kırdı, yılın en çok izlene yapımı oldu. Haftanın en iyilerinden.

İkizlerin peşinde

İKİZLER FİRARDA

Yön: Yusuf Güven, Necmi Yıldırım

Oyn: Necmi Yıldırım, Nagehan Başer, Sümer Tilmaç, Cengiz Küçükayvaz

Tür: Komedi

Adından da anlaşılacağı üzere Hollywood komedilerine öykünen İkizler Firarda, Yusuf Güven ve Necmi Yıldırım’ın yönetmenliğinde beyazperdeye geliyor. Necmi Yıldırım aynı zamanda filmde ikiz kızlarının babası rolünde. Necmi sihirbazlık yaparak geçimini sağlıyor. İkizler annelerini kaybettikten sonra babalarına çok bağlanmışlar ve bir gün babalarından duydukları bir konuşmayı yanlış anlayarak annelerinin hayatta olduğunu zannetmeleriyle onu bulmaya, Bursa’ya gitmeye karar veriyorlar. Komik ve maceralı bir hikâye böylece başlamış oluyor...

Çok satan romandan uyarlandı

ONE FOR THE MONEY

AŞK VE PARA

Yön: Julie Anne Robinson

Oyn: Katherine Heigl, Jason O’Mara

Tür: Akiyon, Macera

Süre: 91 dk.



Aşk ve Para, Amerikalı yazar Janet Evanovich’in aynı adlı çok satan romanının beyazperde uyarlaması. Katherine Heigl filmde işsiz kaldıktan sonra karanlık işlere bulaşan ve tahsilat ajanı olarak çalışırken eski sevgilisinin peşine düşmek zorunda kalan bir kadını canlandırıyor. Altı aydır işsiz olan Stephanie, son çare olarak kuzeninin, kefalet senedi veren şirketinde tahsilat ajanı olarak çalışmaya başlıyor. Şirketin en büyük borçlusunu yakalamak da ona düşüyor. Cinayet zanlısı, eski polis Joe Morelli, lise yıllarında Stephanie’yi baştan çıkarıp terk eden Joe Morelli’den başkası değil!



Kurtulmak için

CAN

Yön: Raşit Çelikezer

Oyn: Selen Uçer, Serdar Orçin, Yusuf Berkan Demirbağ, Erkan Avcı

Tür: Dram

Süre: 105 dk.



Ayşe ve Cemal evleneli birkaç yıl olmuş bir çift. Tek eksikleri bir çocuk. Normal yollardan çocuk sahibi olamayınca Cemal’in zoruyla illegal yollardan çocuk sahibi oluyorlar. Ancak başından beri bu duruma karşı tavır alan Ayşe, çocuğu bir türlü bağrına basmıyor ve çocuk bir yaşına gelirken Cemal evi terk ediyor. Ayşe çocuktan kurtulmak için her yolu denemeye karar veriyor.



Anadolu Ateşi’ni sinemada hissedin

EFSANELERİN DANSI: ANADOLU ATEŞİ

Yön: Mustafa Erdoğan

12. yılını kutlayan ve nisan sonunda yeni sezonunu açan Anadolu Ateşi, bugüne dek 85 ülkede dünya çapında 20 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Kaynağını Anadolu’nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan, her yöreden derlenmiş üç bin halk dansı figürü şimdi de 3D olarak sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Ünlü dans gösterisi Efsanelerin Dansı: Anadolu Ateşi’nin sinema filminin detaylı çekimleri 100 kişilik animasyon ve profesyonel 3D çekim ekibi tarafından altı aylık süre içinde gerçekleştirildi. Aspendos’ta yapılan çekimler dünya standartlarında 3D efekt ve animasyonlar ile desteklenerek izleyiciyi konseptin içinde tarihte yolculuğa çıkartıyor.