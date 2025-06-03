Dj Burak rekor kırdı! Uzayda şarkı çaldı

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Yeter, özel tasarımlı kapsülle İspanya’daki merkezden havalanıp 1 saat boyunca stratosfer tabakasında şarkılarını çaldı. O anlar sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı. Burak Yeter yaptığı açıklamada “Müziğin sınırı yok dedik ve bunu kelimenin tam anlamıyla kanıtladık. Bu sadece bir DJ performansı değil; insan hayal gücünün, teknolojinin ve sanatın gökyüzünde buluşmasıdır” ifadelerini kullandı. Ünlü DJ’in bu başarısı Guinness resmi kayıtlarına “Dünyanın en yüksek irtifada gerçekleşen DJ performansı” olarak geçti. m Sayit DURMAZ