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Dj Burak rekor kırdı! Uzayda şarkı çaldı

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#Dj Burak#Uzay#Şarkı
Dj Burak rekor kırdı Uzayda şarkı çaldı
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 07:00

Dünyaca ünlü Türk DJ ve prodüktör Burak Yeter, 55 bin fit yüksekte sergilediği performansla Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na adını yazdırdı.

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Yeter, özel tasarımlı kapsülle İspanya’daki merkezden havalanıp 1 saat boyunca stratosfer tabakasında şarkılarını çaldı. O anlar sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı. Burak Yeter yaptığı açıklamada “Müziğin sınırı yok dedik ve bunu kelimenin tam anlamıyla kanıtladık. Bu sadece bir DJ performansı değil; insan hayal gücünün, teknolojinin ve sanatın gökyüzünde buluşmasıdır” ifadelerini kullandı. Ünlü DJ’in bu başarısı Guinness resmi kayıtlarına “Dünyanın en yüksek irtifada gerçekleşen DJ performansı” olarak geçti. m Sayit DURMAZ

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#Dj Burak#Uzay#Şarkı

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