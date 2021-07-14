Cüneyt Arkın'ı duygulandıran an! "Utanmasam ağlayacağım"

Türk Sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, Büyükçekmece Belediyesi tarafından Türk sinemasının 107'inci yılı nedeniyle düzenlenen 'Ustalara Saygı' gecesinde ağırlandı. Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Salonu'nda saat 19.00'da düzenlenen etkinlik kapsamında, koleksiyoner Dt. Ulvi Sulaoğlu'nun 'Artist Defteri Başrolde Cüneyt Arkın' sergisinin açılışı yapılırken, 'Cüneyt Arkın Filmi' gösterimi yapıldı. Cüneyt Arkın, eşi Betül Cüreklibatır ve oğlu Kaan Cüreklibatır sergiyi gezip filmi izledi.



Davetliler tarafından ilgiyle karşılanan Cüneyt Arkın, "Utanmasam ağlayacağım. Başkanın sanata bu kadar önem vermesi çok önemli. Çünkü bir sanatın var olması için beyinlerin özgür olması lazım. Başkanım da özgür beyinler yaratıyor. Başka türlü sanat yapılmaz" dedi.

"ZOR TUTUYORUM KENDİMİ, ÇOK DUYGULANDIM"



Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır da, "Gerçekten çok duygulandım, dokunsalar ağlayacağım. 1968 sonrası her karesinde hayatındaydım. Oğlum da burada. Zor tutuyorum kendimi, çok duygulandım. Kişilikli, karakterli bir insan yani çok çalıştı. Çok azimli, çok hırslı. Kolay bir iş değil film çekmek, çok zordu. Yokluklar içinde film çektiler ama severek yaptılar işlerini. Hep ayrı geçirdik hayatımızı. Çünkü bu kadar filmi elde etmek kolay bir şey değildi. Ne bayram bildik, ne seyran bildik. Bu benim fedakarlığım biraz" dedi.

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