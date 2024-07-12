Yaz geldi, iştahlar kesildi

Haberin Devamı

Gizem: Gülay, sıcaklar bastırdı, Lorin yemek yemeye veda etti. Yazın iştahı inanılmaz kapanıyor, yalvar yakar soğuk ayran çorbası, bir de köfte yedirebiliyorum. Çok zordayım. Meyve yiyen bir çocuk da olmadığı için yazın seçeneğimiz epey azalıyor.

Gülay: Sıcakta iştahının kapanmasına bir şey diyemeyeceğim, haklı çocuklar. Bizim bile canımız daha sade şeyler çekiyor, iştahımız kapanıyor ama meyve yemeyen çocuğu aklım almıyor! Nasıl yani, Loliş nasıl meyve sevmez?

Gizem: Bir yeşil elma, bir de çekirdeksiz üzüm. Arkadaşlarım çocuklarından meyve saklıyor çok yemesinler diye, bense yalvarıyorum en azından tadına baksın diye. Ama benim de şansım, havalar bu kadar sıcak olmadığında neredeyse hiç yemek ayırt etmeden her şeyi yemesi. Bilge’nin iştahı ne durumda?

Haberin Devamı

Gülay: Yaz onu da çarptı, inanılmaz iştahsız. Bir de ergenlik nedeniyle sevdiği ve sevmediği şeyler o kadar sık değişiyor ki... Yıllardır sevdiği, yediği şeylerin yüzüne bakmıyor. Bunu aşmak da

şu anda pek mümkün değil, o nedenle ısrar etmiyorum.

Gizem: Bugüne kadar sevmediğini bugün bir şans verip seversin de sevdiğinden vazgeçmek nedir? Bu ergenleri anlayabilmek mümkün değil.

Gülay: Böyle mantıklı sorular sormaktan vazgeçtim. “Öyle mi, peki” diyorum.

Gizem: Kolayını bulmuşsun, buradan devam Gülay. Ben de bir kitap serisiyle karşılaştım, adı ‘Fokur Fokur Mutfak’. Üç farklı kitapta, eğlenceli hikâyelerle çocuklara yemek yeme alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyor ve besinleri sevdiriyor.

Gülay: Kaç yaş grubunu hedefliyor Gizem, neler öneriyor, ipucu verir misin? Muhtemelen ergenler kapsam dışıdır ama Lorin yaşlarında çocuğu olan okurlarımızın işine yarar muhakkak.

Gizem: Evet, tabii ilkokul ve okulöncesi gruba yönelik. Eğitimci ve yazar Hande Ertem Ergün, ‘Neşeli Makarnalar’, ‘Dansçı Ispanaklar’ ve ‘Bezelyeler Maç Yapıyor’ adlı kitaplarıyla çocuklara eğlenceli hikâyeler anlatıyor. Ve bu kitaplarda çocukların aileleriyle birlikte yapabilecekleri tarifler de var. Ama en çok hoşuma giden kısmı, serinin genel adı olan ‘Fokur Fokur Mutfak’ adında, gerçek bir mutfak açmışlar. Kitaptaki illüstrasyon sahnelerini burada dekor olarak görebiliyorsunuz. Kitabı okuduktan sonra çocuklarla birlikte buraya gitmek ve hatta mutfağında yemek pişirmek, o sağlıklı diye anlatmaya çalıştığımız besinleri orada tattırmak mümkün.

Haberin Devamı

Gülay: Birlikte yemek yapmak, küçük yaştan itibaren mutfağa sokup bunu bir eğlence haline getirmek en iyi yöntem. Sana da Lorin’i meyvelerle barıştıracak minik bir önerim var: Muz, kivi, çilek gibi meyveleri blender’dan çekip kalıplarda dondurabilirsin. Onları dondurma şeklinde yemesini teşvik edebilirsin. Buna hayır demeyecektir.

‘Fokur Fokur Mutfak’ serisi çocuklara eğlenceli hikâyeler anlatıyor.