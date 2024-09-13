Haberin Devamı

Gizem: Gülay, Lorin 2,5 yaşından beri okula gidiyor biliyorsun. Bu sene yeni okulunda çok rahat ederiz sandım ama sızlanmalar şimdiden başladı, şoktayım. “Beni kapıda bekle” diyor, inanamıyorum. Ona “Tamam” deyip beklemiyorum ama çıkınca “Burada mıydın” diye soruyor. Dışarılara bakıyormuş camdan.

Gülay: Haklısın çünkü şaşırtıcı. Normalde okula erken başlayan çocuklar bunu bir rutin kabul ederler ama Lorin şehir de değiştirdi, belki ondandır.

Gizem: Tabii şehirle beraber yeni ev, yeni okul, yeni öğretmen, yeni arkadaşlar... Haklı... Uyum sürecini baştan alacağız gibi.

Gülay: Bilge kocaman olduğu halde geçen yıl şehir değiştirdiğinde duygusal olarak çok zorlanmıştı. Ait hissedene kadar fazla yüklenmemek lazım. Biz bu minik insanlara fazla güveniyor ve beklentimizi biraz yüksek tutuyoruz galiba. Halbuki çocuk yani. Zorlanır tabii, “Anne bekle” demesi de çok normal.

Haberin Devamı

Gizem: Evet tabii, hak veriyorum zaten. Ama geçen gün yaptığına yine inanamadım. Sabah benden önce uyanmış, sessizce tüm kıyafetlerini giymiş. Diz altı çorap seçmiş, saçını bile tarayıp tacını takmış. Gelip beni uyandırdı. Resmen ağlayacaktım. Bir gün önce “Hadi kızım, kalk, yüzünü yıka, geç kalacağız, giyin” diye yalvardığım çocuk bir gecede nasıl bu kadar büyür? İnanamıyorum.

‘HAYIR GELEMEZSİNİZ’

Gülay: En sihirli yaşlardasınız. 5 başka, 5,5 başka, 6 bambaşka oluyor. Birkaç gün içinde tamamen büyük bir çocuk olacak, hazır ol. Bebek Lorin’i bence çok özleyeceksin.

Gizem: Şimdiden özlüyorum zaten. Artık bebekliği bitti, onun farkındayım. Fakat 5,5 derken yine bir tatlılık vardı, 6 demeye dilim varmıyor. Bu arada hanımefendi sınıfında ilk defa okula gelen öğrencilerden çok şikâyetçi. “Sürekli ağlıyorlar, sesten başım ağrıyor” diyor. Herkes için uyum sürecinin önemli olduğu günlerdeyiz.

Gülay: Biz de en sinirli yaşlardayız biliyorsun. Bunca sene anne-baba, çocuk el ele okula gidip İstiklâl Marşı söylemişiz. Pazartesi ailece kalktık, “Hayır, gelemezsiniz. Ben artık liseliyim, okula kendim giderim” dedi Bilge. Bir tuhaf bu yüzleşme hali... Atakan’ın gözünden bir damla yaş geldiğini söyleyebilirim. Bizi istemiyor artık. Seninki istiyor diye, bizimki istemiyor diye üzülüyoruz.

Haberin Devamı

Gizem: Kabullenemiyorum böyle durumları. Lorin yatağını bu sene ayırdı benden. Geçen okulun ilk günü heyecandan uyuyamadı, yanıma gelmeye ikna edemedim. “Yok anne, ben seninle yatmak istemiyorum” dedi. Kalbime hançer saplasaydı daha iyiydi. Koca 5 sene beni kokusuna alıştırdı, şimdi terk etti. Anne-babaların uyum süreci daha da önemli hakikaten.

Çocuk gelişimi uzmanı Meltem Tokgöz Haser ebeveynlerin bu geçiş sürecini kolaylaştırması ve çocukları için eğlenceli hale getirmesi adına değerli tavsiyeler veriyor.

‘ENDİŞELERİNİ DİNLEYİN VE ONU ANLADIĞINIZI GÖSTERİN’



Çocuk gelişimi uzmanı Meltem Tokgöz Haser

◊ Uyku düzenini yeniden kurun: Yaz tatilinde bozulan uyku düzenini yeniden oturtmak kritiktir. Uyku saatlerini kademeli olarak okul programına uygun hale getirin. Düzenli bir uyku rutini, çocuğunuzun okul günlerine daha enerjik ve hazır başlamasını sağlar.

Haberin Devamı

◊ Günü oyunlarla renklendirin: Sabah kalkma, giyinme, kahvaltı yapma gibi günlük aktiviteleri bir oyuna dönüştürürseniz çocuğunuz bu rutinlere daha kolay alışabilir.

◊ Vedalaşmayı kolaylaştırın: Uzun vedalar çocuğunuzun kaygısını arttırabilir. Bir öpücük, bir sarılma ve “Öğleden sonra görüşürüz” demek yeterli olabilir.

◊ Okul sonrası iletişimi destekleyin: Çocuğunuzu

almaya gittiğinizde gün içinde okulda neler yaptığını, siz sormadan anlatmasına fırsat verin.

◊ Olumlu bir tutum aşılayın: Okul hakkında pozitif konuşun. Çocuğunuzun endişelerini dinleyin ve onu anladığınızı gösterin. Okulu heyecan verici bir macera olarak tanımlayın. Bu yaklaşım çocuğunuzun okula karşı olumlu bir tutum geliştirmesine yardımcı olur.

Haberin Devamı

◊ Dinlenme zamanı sağlayın: Yeni rutin yorucu olabilir. Özellikle ilk haftalarda, okul sonrası dinlenme ve rahatlama için zaman ayırın.

◊ Bağımsızlığı teşvik edin: Giyinme, çanta hazırlama gibi basit görevleri kendi başına yapması özgüvenini arttıracaktır. Bu, okul ortamında daha bağımsız

hareket etmesine katkı sağlar.

◊ Öğrenme isteğini arttırın: Evde öğrenme aktiviteleri düzenleyebilir, çocuğunuzun ilgi alanlarına yönelik kitaplar okuyabilir veya eğitici oyunlar oynayabilirsiniz.

◊ Kendinizi de hazırlayın: Çocuğunuzun okula uyum sürecini desteklemenin yanı sıra evde huzurlu bir ortam yaratmak ve kendinizi bu yeni döneme hazırlamak da büyük önem taşıyor. Genelde siz hazırsanız çocuğunuz da zihinsel olarak daha kolay alışır.