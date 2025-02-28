‘Şişmanlık çocuğun değil ailenin başa çıkması gereken bir sorun’

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Gizem: Gülay, 4 Mart Dünya Obezite Günü, dünyanın bu işle başı gerçekten dertte. Her geçen yıl obez insan sayısı çığ gibi büyüyor. Obezitenin önüne geçmek neredeyse imkânsızlaşıyor.

Gülay: Hızlı yaşam koşullarının getirdiği fast food yiyecekler, televizyonla başlayan gece atıştırmaları derken yeme alışkanlıklarımız değişti. Bu durum tüm dünyada böyle ve fazla kiloları da beraberinde getiriyor. Sağlıksız alışkanlıklar, hormon içerikli gıdalar ve hareketsizlik vücutta aşırı miktarda yağ depolanmasına neden oluyor.

Gizem: Sorma, bir de çocukların katlanmak zorunda oldukları sınav maratonları, bilgisayar oyunları başında zaman geçirmeleri gibi durumlar da obeziteye kucak açıyor.

Hem stresten çok yemek yiyorlar hem de hareketsiz kalıyorlar. Lorin bu aralar yatmadan 10 dakika önce -tabii ki biraz daha yatmamak için- “Karnım acıktı, aç mı yatayım” sorusuyla geliyor. “Aç yat, evet” demek çok zormuş ama “Reflü olursun Lorin, gece yemek yiyip yatılmaz, sindiremezsin. Çok sağlıksız” gibi açıklamalarla savuşturuyorum durumu. Yoksa biliyorum ki biraz daha geç yatmak için başlayan

bu durum sağlıksız beslenme alışkanlığının yolunu açacak.

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Gülay: Çok haklısın, sınırları ancak bizler belirleyebiliriz. Obez ailelerin çocuklarının obez olma ihtimali normalden 2-3 kat daha fazlaymış... Evde anne-baba yemek saatleri dışında özellikle sağlıksız şeyler tüketmeye devam ediyorsa, çocukların da böyle beslenmeye alışmaları kaçınılmaz olur tabii.

Gizem: Tıp dergisi The Lancet’te yayımlanan bir araştırmaya göre dünyada 1 milyardan fazla kişi obez ve 2022 verilerine göre bu kişilerin yaklaşık 880 milyonunu yetişkinler, 159 milyonunu çocuklar oluşturuyor. Çocuklarda ve ergenlerde obezite oranı 1990’dan bu yana

4 katına çıkmış, inanılmaz gerçekten. Memorial Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Eser Akkuş’tan konu hakkında görüşler aldım. Akkuş’a göre şişmanlık çocuğun değil, ailenin başa çıkması gereken bir sorun: “Obezitenin önlenmesi ve tedavi edilme sürecinde ebeveynlerin tutumu çok önemlidir. Böyle bir durumda çocuklar kendilerini dışlanmış hissederler. Bu nedenle çocukta sorunun sadece kendi için kötü bir problem olmadığını anlamasına; ailenin kendisi için çaba harcadığını düşünmesini sağlamaya ve onu cesaretlendirmeye çalışmak gereklidir.”

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Minikleri obeziteden korumak için 15 öneri

Çocuk sağlığı uzmanı Dr. Eser Akkuş