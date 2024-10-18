Oyunlar ve kitaplarla dişçi koltuğuna oturabilir

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Gizem: Gülay müjdemi isterim, Lorin’in ilk sütdişi düştü, ikincisi de yolda. Diş perilerinden hediye bekliyor bizimki.

Gülay: Gözünüz aydın, büyüyor Lorinciğimiz. Anbean yanımızdayken büyüdüklerini pek anlamıyoruz ama böyle sütdişlerinin düşmesi gibi somut şeyler insanı heyecanlandırıyor. Kolay düştü mü bari? Uzun süre sallanınca çocuğu tedirgin edebiliyor.

Gizem: Sorma! 6 yaşa yaklaşırken bu olaylar beni çok duygulandırıyor. Evet, kolay düştü. Arada “İp bağlayalım, çekelim” gibi şakalar yapılmasaydı hiç tedirginliği olmayacaktı ama onları da “Şaka kızım” diye diye geçiştirdim. Asla elletmek istemedi. “Kendi düşsün anne” dedi. Sorunsuz düştü şükür. Şimdi ömür boyu kullanacağı dişlerine çok daha iyi bakması gerektiğini anlatıp duruyorum. Zira bir kanal tedavi maceramız olmuştu, dişçi fobisi var.

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Gülay: Kanal tedavisiyle çok erken tanışmış. Diş sağlığı çok önemli, evet. Çocuklara bu durumu ilk dişleri çıkarken anlatmaya başlıyoruz fakat yine de bunlar olabiliyor. Dişlerin çürümeye yatkın olması diye bir gerçek var. Sağlığımızdaki genetik faktörler diş sağlığı için de geçerli. Umarım dişçi fobisini kolaylıkla atlatabilir. Doktorun tutumu nasıldı?

ÇİZİMLERLE ANLATIYOR

Gizem: İyiydi aslında, özellikle pediatri bölümüne götürmüştüm ama iğne olmak ve kanal tedavisi biz yetişkinleri bile korkutan bir süreç. Çok canı da yandığından iyi geçmemişti. Şimdi o deneyimini unutturmak için bir kitap okumaya başladım Lorin’e. Diş hekimi ve çocuk kitabı yazarı Ahmet Coşkun’un ‘Kaya Dişler Ülkesinde’ adlı kitabı. Yediğimiz besinler dişlere nasıl yapışıyor, orada üreyen bakteriler dişlerde nasıl kazı çalışmaları yapıyor ve çürükler nasıl oluşuyor diye çizimlerle anlatıyor kitapta. Ve diş sağlığının önemine eğlenceli bir şekilde odaklanıyor.

Gülay: Doğru söylüyorsun, etrafımda pek çok yetişkin gördüm dişçi koltuğuna zorlukla oturan. O yüzden büyük bir bravo Lorin’e! Çocukların en iyi anladığı dil, oyun dili. Dişçi koltuğuna oyunlarla oturmak, evde hazırlık için okunacak kitaplar çok faydalı olacaktır mutlaka. Bilge sütdişleri tamamlandığında ona ‘Çürük Ali’ ve ‘Mikrop Necati’ serisini izletiyordum. YouTube’da var hâlâ. Çocukların dişlerini çürütmeye çalışan iki antikahraman ve başlarına gelenler üzerinden anlatıyor çocuklara diş temizliğini ve sağlığının önemini. Akılda kalıcı hip-hop şarkılarıyla “Çürük Ali Çürük Ali kâbusumuz” diyerek gezerdik evde hep beraber. “Uyusun da çürüsün ninni, tıpış tıpış dişçiye ninni” diye uyutmaya çalışırlardı çocukları.

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Gizem: Şahaneymiş, aklımda olsun, Lorin’e de izletirim. Sütdişlerinin zannettiğimden daha çok görevi varmış. Konu hakkında üç farklı uzmanın verdiği bilgileri okurlarımızla da paylaşıyorum…

‘2 DAKİKAYA AYARLANMIŞ ZAMANLAYICI KULLANIN’

◊ Çocuk diş hekimi Merve Nur Aydın: Sütdişleri çocuğun ilk yıllarındaki beslenme, konuşma ve çiğneme fonksiyonlarını yerine getirmesine yardımcı olur. Aynı zamanda kalıcı dişlerin çıkması için doğru pozisyonların oluşmasına katkı sağlar. Çürükler nedeniyle erken kaybedilen sütdişleri, bu görevleri yerine getiremez ve çene yapısı bozulabilir.

◊ Çocuk diş hekimi Elif Ayşe Tamtekin Erdoğan: Çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırılmasına 2-3 yaşlarında başlanmalı. Çocuk 7 yaşına gelip el becerileri gelişene kadar ebeveynler çocuklarının dişlerini fırçalayabilirler. Ayrıca çocuklar genellikle ebeveynini örnek alır. Bu nedenle anne-babalar sabah ve akşam düzenli olarak çocuklarıyla birlikte diş fırçalama rutini yaratabilirler. En az 2 dakikaya ayarlanmış bir zamanlayıcı veya kum saati kullanarak çocuğun diş fırçalama süresi kontrol edilebilir. Bu eğlenceli bir oyun haline de getirilebilir.

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◊ Çocuk diş hekimi Doç. Dr. Barış Karabulut: Çocuklar her zaman bilinmeyenden korkarlar, dolayısıyla ilk defa gittikleri bir ortamda endişeli olurlar. Eğer ağrı şikâyetleri de varsa yapılacak işlemler onlar için daha çetrefilli ve korkutucu olabilir. Bu nedenle her zaman ailelerin rutin konstrolleri yaptırmalarını tavsiye ediyoruz.