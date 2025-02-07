Nazik ve iyi bir çocuk yetiştirmek...

Haberin Devamı

Gizem: Gülay, Lorin’in okul anıları bitmiyor biliyorsun. Her akşam yeni bir gündemimiz oluyor. Geçenlerde sınıfta bir arkadaşıyla yaşadığı olayı anlattı, söylediklerine daha doğrusu fikirlerine inanamadım. Yardımsever ve nazik olmak üzerine tirat attı çocuk resmen.

Gülay: Lorin’in kelime dağarcığı ve kurduğu cümleler bebekliğinden beri beni benden alıyor zaten. Anlatsana, ne olmuş?

Gizem: Sınıfta suluğu yere düşmüş, biraz da yere su dökülmüş. Bir arkadaşı da gelip “Lorin senin suluğun yere düştü, yer ıslandı” diye haber vermiş. Benimki de diyor ki: “İnsan suluğumu yerden kaldırır da ondan sonra bana söyler. İnanabiliyor musun anne, bakmış öyle, hiçbir şey yapmamış.” “Senin suluğun, senin sorumluluğunda sonuçta” diye anlatsam da içine dert olmuş resmen. “Ben dökülen suyu silerim ama bari kaldırsaydı suluğumu” deyip durdu. Sanırım nezaket ve yardımseverlik çok küçük yaşta insanın edindiği bir davranış modeli.

Haberin Devamı

Gülay: Çocuk büyütürken en özen gösterdiğim konu buydu, başkalarının duygularını önemsesin, empati sahibi ve nazik olsun. Sevgi dolu ve nazik de olabilir, zalim ve kötü de... Psikologlar, insanların her iki potansiyeli de taşıdığını söyler. Hatta felsefenin de temel konularından biridir bu. Maalesef son dönemde çocuk büyütürken bireysellik vurgusu fazlaca önemsenir oldu ki, bireysellik ve bağımsızlık da çok önemli ama yere düşen suluğu kaldırabilen ve sonra arkadaşına haber vermeyi düşünen çocukların daha çok olması şart. Nezaket arttıkça iyilik de artar.

Gizem: Evet öyle, terazinin dengede kalması önemli. “Peki, arkadaşının yerinde sen olsan ne yapardın” diye sordum. “Ben suluğunu kaldırırdım ama o kaldırmadı, acaba annesi de mi öyle arkadaşımın” diye de ekledi çok bilmiş hanım. Lorin’in de anlatmak istediği üzere dev bir ayna gibi görüyor çocuklar bizi.

Gülay: Arkadaşının annesi konusunda çok haklı Lorin. Yazar Leo Buscaglia’nın bir cümlesinden alıntı yapmak istiyorum:

“Bir dokunuşun, bir gülümsemenin, nazik bir sözün, içten bir dinlemenin, samimi bir iltifatın ya da yaşamı dönüştürme potansiyeline sahip en küçük bir özen göstermenin gücünü hafife alıyoruz.”

Haberin Devamı

Gizem: Hem de çok. Üstelik kaba, aşırı bireysel ve bencil olmanın herhangi bir ispatlanmış yararı da yok. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Doğan iyiliğin insan yaşamındaki önemini o kadar güzel özetliyor ki, okurumuzla da paylaşmak isterim.

‘İyilik yapmayı nasıl öğretiriz?’

Prof. Dr. Tayfun Doğan, psikolog

◊ İyilik yapmak sadece başkalarına değil, iyilik yapan kişiye de mutluluk getiriyor. Yapılan araştırmalara göre iyilik yapan insanlar, iyilik görenlerden daha mutlu oluyor. İyilik, kişinin içsel tatminini arttırarak mutluluğunu pekiştiriyor.

◊ İyilik yapmanın fiziksel sağlığa da olumlu etkileri var. Düzenli gönüllülük faaliyetlerinde bulunan kişilerin, yaşlılık dönemlerinde ölüm riski azalıyor. Ayrıca başkalarına yardım etmek, kalp sağlığı üzerinde de olumlu etkiler sağlayabiliyor. Yapılan araştırmalar, iyilik yapmanın gen ifadesini bile olumlu yönde etkileyebileceğini ortaya koyuyor.

Haberin Devamı

◊ İyiliğin ve nezaketin yaygın olduğu toplumlarda genel yaşam kalitesi ve mutluluk düzeyi yüksek oluyor. Böylesi toplumlarda, insanlar kendilerini güvende ve içinde yaşadıkları topluma ait hissediyorlar ve onun gelişmesi için mücadele ediyorlar. İyiliğin hâkim olduğu toplumlarda bireyler sosyal ve duygusal desteği yoğun bir şekilde hissediyorlar.

◊ Kötülüğü, nobranlığı, nezaketsizliği ve şiddete eğilimli olmayı havalı olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Çocuklarımıza gerek aile içerisinde gerekse okullarda iyilik yapmayı öğretmemiz gerekiyor. Bunun en iyi yolu da örnek olmak. Çünkü çocuklar her şeyden çok model alma yoluyla öğreniyorlar.

◊ Çocuklar iyilik davranışlarına şahit olmalı ve iyilik yaptıklarında takdir edilmeli. Tüm mesele iyiliği bir karakter ve alışkanlık haline getirmek. Sosyal medya günümüzde hepimizin duygu ve davranışlarını etkilemede belki de en büyük paya sahip. Sosyal medyanın bu gücünden faydalanmalı ve iyilik hareketleri başlatmalıyız.

Haberin Devamı

◊ Gördüğümüz nezaket ve iyilik olaylarının yaygınlaşması ve başkaları tarafından da görülmesi için bir çabamız olmalı. Bunun iyiliğin gizli yapılması ilkesine zarar vereceğini düşünmüyorum. Tam tersine insanların umudunu arttıracağına ve iyiliğin yaygınlaşmasına katkı sağlayacağına inanıyorum.