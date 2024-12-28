Miniklere ‘kocaman’ yılbaşı sofraları

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Gizem: Gülay, son dakikacılığın sonucu olarak bu sene evde giriyoruz yeni yıla ama neyse ki bir arkadaşımın evinde ve başka çocuklar da olacak.

Gülay: “Evde yılbaşı sevmiyoruz” demiştik biz de ama bu sene sizin gibi evdeyiz. Şanslısınız, birkaç çocuk daha olunca onlara özel bir masa kurulur. Hele Lorin yaşlarındayken daha da önemli oluyor süslü, oyuncaklı sofralar...

Gizem: Arkadaşım da direkt Lorin’in sevdiği yemekleri sordu. Ona çorba, makarna olsun yeter ama sofra kurmak bence de özen istiyor. Top köfte ve domates soslu spagettide karar kıldık. Köftelere üzerinde kar taneleri olan minik kürdanlar saplayacağız. Makarnanın üzerine de peynirden kar yağdıracağız. Varsa önerilerin, dinlemeye açığım.

Gülay: Harika bir menü, minikler patates kızartmasına da hayır demez pek. O gece patatesleri yıldız kurabiye kalıbıyla kesip fırında biraz sosla kızartıp sıcakken üzerine peynirden kar yağdırmak güzel olabilir. Peynir karışımlarından kardan adam da yapabilirsiniz. Lor, beyaz ve krem çeşitleri yoğurup iki büyük, bir küçük top yap, üst üste koy. Çubuk krakerden kollar, yeşil soğan yaprağından kaşkol, zeytin parçalarından göz, havuçtan da minik bir üçgen kesip burun yaparsan peynir sevmeyen çocuk bile o kardan adamı yer. Yemekleri süsledik, peki masa? Konsepti kurdun mu kafanda?

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Gizem: Kırmızı bir masa örtüm var, onu çocuklar için sereceğiz. Tabaklar evden ama her birinin üstüne kırmızı kurdeleyle paketlenmiş Noel Babalı kurabiyelerden koyacağız. Arkadaşım üzerinde yılbaşı ağacı olan pipetlerden aldı. Menüde ev yapımı limonata var.

Bir de fon kâğıtlarından kartlar hazırladık, her birinin üzerine isimlerini yazıp süsledik, tabaklarına koyup özel hissettireceğiz. Lorin’in kocaman kar küresini masanın ortasına yerleştirdik mi tamamdır.

Gülay: Uzun bir bardağa, çubuğa takılı marshmallow’lar koyabilirsiniz. Tabii kurdeleyle paketle ki yemek yerine şeker yemesinler. Gecenin sonunda sıcak çikolatalarıyla yiyebileceklerini söylersiniz. Bence çocuklar uykudan önce buna bayılır. Bilge’nin birkaç senedir yılbaşına hazırladığı kozalak pastayı da yapabilirsiniz. Hem lezzetli hem de masa süsü...

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Gizem: Bu tarifleri ileteceğim arkadaşıma, ev sahibi olarak hazırlamasında bir problem görmüyorum. Ben de Lorin’in çikolatalı cookie’sinden bir tepsi yapar giderim. Ama Bilge’nin kozalak pastasını da merak ettim...

Gülay: Yapması da çok zevkli. Bebe bisküvisi ya da kek kırıntılarını labne, kakao ve tereyağıyla yoğurup lezzetli bir hamur yap. Dolapta bekletip sertleşince elinle kozalak gibi koni şekli ver. Kakaolu ve yaprak şeklindeki kahvaltı gevreğini alttan başlayarak ve her sıra öncekinin biraz içine girecek şekilde batıra batıra kapla. Pudra şekeri serpmeyi de unutma.

Gizem: Şahaneymiş, ben de yıllar önce tesadüfen internette bulduğum çikolatalı cookie tarifini paylaşayım. Herkese ağızlarının tadının yerinde olduğu, bol neşeli bir yeni yıl sofrası dilerim.

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ÇİKOLATALI COOKİE TARİFİ





NE LAZIM?

◊ 120 gr (8 yemek kaşığı) tereyağı (oda sıcaklığında yumuşamış)

◊ 50 gr (1/4 su bardağı) esmer şeker

◊ 100 gr (1/2 su bardağı) toz şeker

◊ 1 tatlı kaşığı vanilya özütü (veya vanilin)

◊ 1 adet yumurta

◊ 230 gr (1+2/3 su bardağı) un

◊ 1/2 tatlı kaşığı karbonat

◊ 1/2 çay kaşığı tuz

◊ 175 gr (1 su bardağı) kırılmış çikolata parçaları (bir kısmı fırına girmeden üzerlerine konacak)

NASIL YAPARIM?

◊ Fırınınızı fanlı ayarda, 180 derecede önden ısıtmaya başlayın.

◊ 2 adet fırın tepsisine yağlı kâğıt yerleştirin.

◊ Bir kapta un, karbonat ve tuzu harmanlayın.

◊ Bir çırpma kabında tereyağı, esmer ve toz şekerleri kremsi bir kıvam alana kadar, varsa makinenizin pedal aparatıyla, yoksa normal çırpma teliyle çırpın.

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◊ Vanilyayı ekleyip karıştırın.

◊ Yumurtayı ilave edin ve sadece karışana kadar çırpın.

◊ Unlu malzemeyi ekleyip karıştırın ve hamur haline gelir gelmez durun.

◊ En son çikolata parçalarının bir kısmını ilave edin ve elinizle hamuru yoğurun.

◊ Hamurdan 30’ar gram (1 yemek kaşığı) tartarak yuvarlayabilirsiniz.

◊ Aralarında çok az boşluk kalacak şekilde tepsiye yuvarlakları dizin (hamurun tepesine elinizle bastırmayın) ve kalan çikolata parçacıklarından üzerlerine iliştirin. Fırında yaklaşık 10-12 dakika pişirin.

◊ Fırından çıktıktan 15 dakika sonra 1 bardak soğuk süt eşliğinde cookie’nizin tadına varabilirsiniz.