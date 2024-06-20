Konserler sahile indi

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*KONSER



-CRR Senfoni Orkestrası 22 Haziran Cumartesi 20.30’da şef Murat Cem Orhan ve soprano Olga Peretyatko eşliğinde Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 49 ve 99 lira.

-Zeynep Bastık 22 Haziran 21.00’de Ankara, Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatro’da hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 456 ila 2.850 lira.

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-Fazıl Say ve Serenad Bağcan ‘Dünya Anne’ konseri için 22 Haziran 21.00’de Marmaris Amfi Tiyatro’da olacak. Bilet fiyatı 660 lira.

-Buena Vista All Stars 22 Haziran 21.00’de Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 1.500 ila 4.500 (protokol) lira.

-Dünyaca ünlü rock grubu Deep Purple 25 Haziran Salı KüçükÇiftlik Park’ta İstanbullu hayranlarıyla hasret giderecek. Kapı açılışı 18.00. Bilet fiyatı 2.100 lira.

-Duman 26 Haziran Çarşamba 21.00’de Antalya Açıkhava’da konser verecek. Bilet fiyatı 935 ila 2.475 (VIP) lira.

-Serdar Ortaç 26 Haziran 21.00’de Oran Açık Hava Sahnesi’nde sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 500 ila 2.000 lira.

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-Bülent Ortaçgil 26 Haziran 21.00’de ‘Kadın Sesi Değmiş Şarkılar’ konseri için Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 650 ila 3.250 (protokol) lira.

-Kalben’i izlemek isteyenler 26 Haziran 22.00’de Zai Yaşam Bodrum’da olsun. Bilet fiyatı 1.284 lira.

-Ayşegül Aldinç 26 Haziran 22.00’de Antalya’daki The Bar’da konser verecek. Bilet fiyatı 280 lira.

-Emir Can İğrek 27 Haziran Perşembe 21.00’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 500 ila 2.500 (protokol) lira.

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-Bengü Beker 27 Haziran 21.00’de Swissôtel The Bosphorus’ta. Bilet fiyatı 425 lira.

-Sertab Erener ve Emre Kula 27 Haziran Perşembe 21.15’te ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu’nda Erener’in sevilen parçalarından oluşan bir repertuvar sunacak. Bilet fiyatı 935 ila 1.650 lira.

-Yangın 27 Haziran 22.00’de Blind İstanbul’da. Bilet fiyatı 175 lira.

-Madrigal 28 Haziran Cuma 21.00’de ‘World Akustik’ konseriyle Yapı Kredi Bomontiada’da olacak. Bilet fiyatı 650 lira.

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-Derya Bedavacı 28 Haziran 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 1.254 ila 18.000 (loca ikramlı 4 kişilik) lira.

-Yıldız Tilbe 28 Haziran 21.15’te Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 741 ila 3.990 (protokol) lira.

-Brek 28 Haziran 21.30’da Ankara’daki Kulüp Müjgan’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 300 lira.

-Kerem Görsev ve Fatih Erkoç 28 Haziran 22.00’de Zai Yaşam Bodrum’da performans sergileyecek. Bilet fiyatı 1.320 lira.

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-Jakuzi 28 Haziran 22.00’de Blind İstanbul’da konser verecek. Bilet fiyatı 550 lira.

*GECE



-Özlem Başar 22 Haziran Cumartesi 22.00’de Yalıkavak Mezra Sahne’de. (0532) 490 72 74

-Ebru Yaşar 22 Haziran Cumartesi 22.30’da Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 28 69

-Gülben Ergen 22 Haziran 22.30’da Şerefe Alaçatı sahnesinde. (0533) 671 45 08

-Hakan Altun 22 Haziran 23.00’te Alaçatı Jolly Joker Private sahnesinde. (0850) 549 01 38

-Okan Albayrak 22 Haziran 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye sahnesinde. (Rezervasyon için: risenfallsuadiye)

-Berkay 23 Haziran Pazar 23.00’te Cahide Alaçatı sahnesinde. (0232) 729 99 90

-Hande Yener 26 Haziran Çarşamba 22.00’de 888 Private Bodrum sahnesinde. (0516) 169 08 88

-Begüm Obiz 26 Haziran 00.30’da Korto İstanbul sahnesinde. (Rezervasyon için: @kortoistanbul)

-Berk Sunal 27 Haziran Perşembe 23.00’te Alaçatı Boop’ta setin başında olacak. (Rezervasyon için: @boop_alacati)

-Kaan Yorulmaz 28 Haziran Cuma 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01

*SERGİ



-Salt, Itzar Barrio’nun ‘Öyleyse En Başa Dönelim’ isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi Barrio’nun teknoloji, emek, madde, kimlik arasındaki kesişimleri sorguladığı film ve video enstalasyonlarını yeni çalışmalarıyla bir araya getiriyor. 29 Eylül’e kadar Karaköy’deki Salt Galata’da görülebilir.

-Beyoğlu’ndaki Öktem Aykut galeri, Camila Rocha’nın ‘Eğrelti Otu Meseleleri’ isimli sergisini ziyaretçilerle buluşturuyor. Suluboya çizimler, akrilik resimler ve büyük ebatlı bir tuval yerleştirmesinin olduğu sergi, sanatçının gezegenimizdeki en eski canlılardan biri olan eğreltiotlarıyla ilgili izlenimlerini yansıtıyor. Sergi 20 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilir.

-Bodrum Marina Yacht Club’daki MerqezArt, Burak Erim’in ‘Düşlere Yolculuk’ isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının bisikleti merkezine aldığı yağlıboya resimlerinden oluşan sergisi galerideki Salon 2’de 14 Temmuz tarihine kadar açık.

*DJ



-Grammy ödüllü Amerikalı DJ Roger Sanchez 22 Haziran Cumartesi 19.00’da Alaçatı’daki Sommer Klein’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 600 ve 6.000 (sahne arkası) lira.

-Dünyaca ünlü Amerikalı prodüktör DJ Shadow 22 Haziran 21.30’da Frankhan İstanbul’da kabinin başına geçecek. Bilet fiyatı 1.000 lira.

-Mahmut Orhan 23 Haziran Pazar Alaçatı’daki Sommer Klein’da. Bilet fiyatı 800 ila 7.500 (sahne arkası) lira.

-Danimarkalı DJ Kölsch 28 Haziran Cuma 20.30’da Klein Phönix’te. Bilet fiyatı 500 ila 3.000 (sahne arkası) lira.

*TİYATRO



-Kontrolden çıkan kıskançlık Stefan Tsanev’in kaleminden çıkan ‘Bütün Çılgınlar Sever Beni’ oyununu Kemal Aydoğan yönetiyor. Mert Fırat, Öznur Serçeler ve Çağlar Yalçınkaya’nın sahneyi paylaştığı oyun, kontrolden çıkmış bir kıskançlığın etrafında şekillenen bir evliliği anlatıyor. 23 Haziran Pazar 16.00 veya 19.00 saatlerinde Moda Sahnesi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 310 ve 420 lira.

-Ayten’in hikâyesi

Kadına yönelik şiddeti konu edinen ‘Herkes Kocama Benziyor’ pavyonda tuvaletçi olarak çalışan iki çocuk annesi Ayten’in hayatına odaklanıyor. Alis Çalışkan’ın yazıp Hakan Emre Ünal’ın yönettiği tek kişilik oyun Pınar Güntürk’ün performansıyla dikkat çekiyor. 24 Haziran Pazartesi 20.30’da Baba Sahne’de sahnelenecek. Bilet fiyatı 290 ve 400 lira.

-Farklının maruz kaldığı

Amerikan feminist edebiyatından uyarlanan ‘Karanlıkta Kadınlar Sarı Görünür’ü Balahan Gürel yönetiyor. Tuğba Erdem’in tek kişilik performansından oluşan oyun farklı olduğu için çevresi tarafından psikolojik zorbalığa maruz kalan genç bir kadının hikâyesini sahneye taşıyor. 26 Haziran Çarşamba 20.30’da izlenebilir. Bilet fiyatı 280 ve 350 lira.

*ATÖLYE

-Ataşehir Finanskent Mahallesi’ndeki Cooking Class Academy 23 Haziran Pazar 11.00’de kruvasan atölyesi düzenliyor. Atölye kapsamında hamur yoğurma, yağlama ve şekillendirmenin yanı sıra mayalandırma ve pişirme teknikleri de öğretilecek. Katılım ücreti 2.750 lira.





-Zorlu’daki Eataly Mutfak Atölyesi’nde 23 Haziran 19.00’da ‘Ev Yapımı Lazanya Bolonez’ atölyesi var. Atölye kapsamında lazanyanın şekillendirilmesinden uyumlu sos eşleştirmesine kadar püf noktaları anlatılacak. Bilet fiyatı 2.300 lira.