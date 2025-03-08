‘İzinsiz başkasının çöpünü bile alamazsın’

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Gizem: Lorin geçenlerde beni yine inanılmaz güldürdü. Bu arkadaşın bir hırsız takıntısı var biliyorsun. ‘Hırsız nereye girebilir, ne çalar, polis onu nasıl yakalar, cezası ne olur’ gibi uzun uzun sorular sordu epey bir vakit. Sonra sitede güvenlik, evde de köpek var diye korkusu geçti ama meğer durumu çok yanlış anlamış!

Gülay: Ya, soyutla somut arasında gidip geldikleri bu yaşlara bayılıyorum! Acaba niye taktı hırsız konusuna? ‘Minyonlar’ı filan mı izlediniz?

Gizem: İzledik tabii ama neden bu kadar taktı bilmiyorum. Geçen gün bir oyun alanından ayrılırken ilk kez elinde minik bir oyuncak gördüm, avcunda saklıyordu. “Lorin” diyerek baktım sadece ve “Tamam anne, tamam” deyip götürüp yerine bıraktı.

Gülay: Aa, biliyor yani aslında yanlış bir şey olduğunu, acaba neyi test ediyordu?

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Gizem: Sonra dedim ki: “Lorinciğim, herhangi bir yerden, bu satılmıyor dahi olsa izinsiz hiçbir şey alamayız. Bir arkadaşının oyuncağını da ondan habersiz alamazsın, kimsenin çöpünü dahi alamazsın.” “Nasıl yani, çöpünü bile mi”dedi. “Evet” dedim. “Haber vermeden ya da dışarıda satılıyorsa parasını ödemeden bir şey alırsan çalmış olursun, hırsızlık bu.” Lorin’in kocaman açılan gözlerini görmen lazımdı. “Ne, hırsııız mı” diye bir şaşırdı. “Ben nasıl hırsız olurum anne, onlar büyük insanlar, iş gibi filan değil mi” deyince ben başladım tabii gülmeye. Hırsız olmanın doktorluk, avukatlık gibi bir meslek olduğunu sanıyormuş.

Gülay: Ya Lorin... Beni de çok güldürüyor gerçekten.

Gizem: Sorma, çocuk bir şekilde hırsızdan korkmayı öğrenmiş ama hırsızlığın ayıp olduğunu hiç söylememişim demek ki. O da kafasında polis, hırsız, doktor, avukat hepsini birer meslek olarak sabitledi. Ya büyüyünce hırsız olsaydı Gülay, ne yapardım (gülüyor)!

Gülay: Dağlara taşlara Gizem, şakası bile içimi ürpertti. Çok küçük yaşta kreşe başladı Bilge. Mecburen senin-benim kavramının altını hep çizdik. Zaten tek çocuk bencilliği var, yani eşyasına sahip çıkıyor.

Bir de sürekli ondan bir şey istedim. “Bereni alabilir miyim”, “pony’ni verir misin” gibi gibi... İşe yaradı sanırım; sonra biraz daha büyüdüğünde de izinsiz almanın o kişiyi üzeceğini, yenisini alması gerekirse parasının bitebileceğini peyderpey öğrendi ama ‘hırsızlık’ kavramını spesifik olarak konuşmadık hiç. Tümevarımla çözdü sanırım.

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Gizem: Bizimki çözemiyormuş neredeyse (gülüyor)! “Anne ben hırsız oldum” diye gelecekmiş çocuk ama hallettik. Her şeyini de paylaşan, dert etmeyen bir çocuk aslında. Tüm ebeveynlere ‘hırsızlık nedir, hırsız kimdir’ konusunda açıkça konuşmalarını tavsiye ederim. ‘Arkadaşın üzülür’ gibi cümleler konuyu tam anlatmıyor sanırım.

GÖZLEMLEMEK GEREK

Gülay: Bak şimdi içime kurt düşürdün, akşam karşıma alıp soracağım. Umarım ergenlik travması yaşatmam!

Gizem: Şaka bir yana, çocuklar deneye yanıla öğreniyor birçok şeyi. Kızmadan, konuşarak, gözümüz hep üstünde ve sürekli iletişimde kalmak çoğu problemi daha oluşmadan çözüveriyor.

Gülay: Lorin’in hikâyelerine gülüyorum ama dediğin gibi çocuk haklı, o anladığı kadarıyla yorumluyor dünyayı. Ebeveyn olarak en temel görevimiz dikkatimizi çocuğun üzerinden çekmemek. ‘Büyüdü artık’ dediğimiz yaşlarda bile çantasını düzenlerken bir şekilde takip etmek, içindeki eşyanın ne olduğunu, kime ait olduğunu gözlemlemek gerek.