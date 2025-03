İştahsız bebekler de ileride küçük birer gurme olabilir

Haberin Devamı

Gülay: Gizemcim biliyorum ki Lorin küçük bir gurme, Bilge de damak tadı gelişkin bir çocuk. Ancak anne-babalardan en çok duyduğum şikâyet “Bu çocuk yemiyor”... Bebeklikten itibaren ebeveynleri zorlayan yemek yedirme konusunda ne düşünüyorsun?

Gizem: Yemek seçimi konusunda iyi gidiyorum ama kendi başına yeme konusunu 6 yaşına geldik ancak aşabiliyoruz. Fakat her şeyi bebekken tattırmanın garanti sistem olduğuna eminim. Lorin bebekken yumurtadan başka seçenekleri kabul etmiyordu. Ben de kahvaltı için geri kalan her şeyi, peynir vs. omletine katıyordum. Diğer öğünlerde tüm sebze ve et türlerini denettiğim için şu an onları ayırt etmeden yiyor.

Gülay: Ek gıdaya geçildiğinde doktorların önerisi; her yiyeceği tek başına denemesi. Sevip sevmeyeceği şeyleri seçebilmesi için özgür bırakıyorsun böylece. Sadece yumurta-peynir için değil, sebzeler ve etler için de öyle. İlerleyen yaşlarda brokoli, lahana gibi lezzetleri reddetmelerinin sebebi bebekken yapılan karışık beslenme olabilirmiş...

Gizem: Evet, 6 ay itibariyle ek gıdaya geçişin manası da bu aslında. Hâlâ anne ya da devam sütü ana öğünü oluyor ama belirli yiyeceklerle tadıma başlıyorsun. Bu süre ebeveyn için bir fırsat. 4 yaşına kadar da yiyecekleri kabul etmeleri daha kolay oluyor bana sorarsan. Sonra da konuşarak yeni tatlar denetmek mümkün, ben hep “Tadına bak, beğenmezsen yeme” yöntemiyle ilerledim. Beğenmediğinde ısrarcı olmadım. Fakat birkaç ay sonra aynı yiyeceği başka formatta yeniden sundum.

Gülay: Anne sütü çok bol glutamat içeriyormuş, bebek beslenmesi hakkında okurken rastlamıştım bu bilgiye. Yani o ilk anne sütü ve yanında bir şeyler denerken aslında bebecikler umaminin falan farkında.

Tabii doğuştan gelen bir damak tadı da var ama ona yol göstermek ve bu sırada paniklememek şart. Ben en çok etrafımda bunu gözlemliyorum: “Eyvah bu çocuk aç!” Bu durumda yesin diye sadece en sevdiği yiyeceğe yönlendirmemek gerekiyor.

Gizem: Lorin bebekken doktoru bana “Saatle emzirme, bırak acıktığını hissetsin, ağlayarak istesin” demişti. Benim bunları anlamam çok geç oldu, elimde tabakla hep saatinde Lorin’in peşinden gezdim. Yemek ve beslenme alışkanlığı hepimizin zorlandığı bir konu ama rahat olmak işleri kolaylaştırıyor.

Gülay: Evet. Yemek yerken baskı yapılması çocukta başka sağlık sorunlarına da yol açıyor. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Armağan Küçük ailelere önemli tavsiyelerde bulunuyor.

‘AMAÇ TOMBUL BEBEK OLMAMALI’

◊ Bebeğin iştahsızlığının çok büyük kısmında altta yatan bir neden olmayabilir. Bazen genetik nedenler, bazen bizim besleme şeklimiz de sebebi olabilir.

◊ Zorlanan bebek yiyeceği çoğunlukla çiğnemeden yuttuğu için mide ve bağırsak problemleri yaşar ya da kusar. Bir dahaki beslenme zamanı geldiğinde de daha iştahsız olur ve sinirli davranışlar sergileyebilir.

◊ İştahsız bebekler yemeye zorlandıkları zaman çoğunlukla sonucu değiştiren bir davranış geliştirmezler. Bu durum bebeğin ruhsal olarak zarar görmesine ve yediren kişiyle ilişkisinin zedelenmesine de neden olabilir.

◊ Uygun aralıklarla, daha az hacimde ama nispeten yüksek kalorili ve sağlıklı yiyecekleri bebeğin menüsüne serpiştirmek iki tarafı da üzmeyecek bir çözümdür.

◊ Amaç bebeği bir üst büyüme eğrisine çıkarmak ya da tombul bir bebek yaratmak olmamalı. İştahsızlık dışında herhangi bir semptomu yoksa sabırlı olunmalı. Ani iştah kaybı yaşayan ve başka şikâyetleri olan bebek içinse çocuk doktoruna başvurulmalı.