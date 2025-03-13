Hadi gidelim

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GÜLMEYE HAZIRLANIN
İki palyaço, sirke gitmek için yola çıkar. Treni kaçırınca istasyonda prova yapmaya başlarlar. Ceko’nun tek başına sahne alma çabaları başarısızlıkla sonuçlanınca arkadaşlığın önemini anlar. ‘Ceko ile Pepo İki Bavul Dolusu’ tiyatro oyununu minikler çok sevecek.
Yer: Kadıköy Sineması, İstanbul
Tarih: 15 Mart
Saat: 12.00
Yaş: Yaş sınırı yok
İletişim: (0216) 337 74 00
Ücret: 444 lira
DOSTLUK VE MACERA BİR ARADA
Sihirli Kahramanlar-Arkadaşlığın Gücü’ isimli tiyatro oyununda Kirpi Sonic kötü Eggman’in tuzağına düşerek Karlar Ülkesi’ne sürüklenir. Kahramanlar Elsa ve Olaf güçlerini birleştirirler.
Yer: 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi, Tokat
Tarih: 15 Mart
Saat: 12.00, 14.00
Yaş: 3+
İletişim: (0850) 755 55 55
Ücret: 240 lira
SIRADIŞI YOLCULUK
Sıradışı yolculuk Arya, rüyalarının sırrını çözmek için sihirli bir sandığa giriyor ve bu macerada cesaretin ve dostluğun önemini keşfediyor. ‘Rüyalar Sandığı’ oyunu çocuklara ve yetişkinlere eğlenceli bir hikâye sunuyor.
Yer: Akasya Kültür Sanat, İstanbul
Tarih: 16 Mart
Saat: 13.00, 15.00
Yaş: 4+
İletişim: (0216) 325 03 72
Ücret: 400 lira
BİLİMİN BÜYÜLEYİCİ DÜNYASI
Çocuklar renkli deneyler ve interaktif şovlarla bilimin büyüleyici dünyasına adım atacak! Köpüren dev macunlar, havalı bowling ve daha birçok sürprizle dolu ‘Serhat Abi’nin Bilim Fabrikası’ çocuklara eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.
Yer: Duru Tiyatro-Watergarden Performans Merkezi, İstanbul
Tarih: 16 Mart
Saat: 15.00
Yaş: 2+
İletişim: (0216) 338 56 36
Ücret: 500-750 lira