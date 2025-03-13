Hadi gidelim

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GÜLMEYE HAZIRLANIN





İki palyaço, sirke gitmek için yola çıkar. Treni kaçırınca istasyonda prova yapmaya başlarlar. Ceko’nun tek başına sahne alma çabaları başarısızlıkla sonuçlanınca arkadaşlığın önemini anlar. ‘Ceko ile Pepo İki Bavul Dolusu’ tiyatro oyununu minikler çok sevecek.

Yer: Kadıköy Sineması, İstanbul

Tarih: 15 Mart

Saat: 12.00

Yaş: Yaş sınırı yok

İletişim: (0216) 337 74 00

Ücret: 444 lira

DOSTLUK VE MACERA BİR ARADA





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Sihirli Kahramanlar-Arkadaşlığın Gücü’ isimli tiyatro oyununda Kirpi Sonic kötü Eggman’in tuzağına düşerek Karlar Ülkesi’ne sürüklenir. Kahramanlar Elsa ve Olaf güçlerini birleştirirler.

Yer: 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi, Tokat

Tarih: 15 Mart

Saat: 12.00, 14.00

Yaş: 3+

İletişim: (0850) 755 55 55

Ücret: 240 lira

SIRADIŞI YOLCULUK





Sıradışı yolculuk Arya, rüyalarının sırrını çözmek için sihirli bir sandığa giriyor ve bu macerada cesaretin ve dostluğun önemini keşfediyor. ‘Rüyalar Sandığı’ oyunu çocuklara ve yetişkinlere eğlenceli bir hikâye sunuyor.

Yer: Akasya Kültür Sanat, İstanbul

Tarih: 16 Mart

Saat: 13.00, 15.00

Yaş: 4+

İletişim: (0216) 325 03 72

Ücret: 400 lira

BİLİMİN BÜYÜLEYİCİ DÜNYASI





Çocuklar renkli deneyler ve interaktif şovlarla bilimin büyüleyici dünyasına adım atacak! Köpüren dev macunlar, havalı bowling ve daha birçok sürprizle dolu ‘Serhat Abi’nin Bilim Fabrikası’ çocuklara eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.

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Yer: Duru Tiyatro-Watergarden Performans Merkezi, İstanbul

Tarih: 16 Mart

Saat: 15.00

Yaş: 2+

İletişim: (0216) 338 56 36

Ücret: 500-750 lira