Hadi gidelim

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Kahkaha tufanÄ±

Sevilen Ã§ocuk komedi programÄ± â€˜GÃ¼ldÃ¼y GÃ¼ldÃ¼y Show Ã‡ocukâ€™, Ezo Sunalâ€™Ä±n moderatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde yeniden sahnede. GÃ¼nlÃ¼k hayattan esinlenen eÄŸlenceli skeÃ§lerle dolu bu gÃ¶steri, izleyicilere bol kahkahalÄ± anlar yaÅŸatacak.

Yer: Maximum UNIQ Hall, Ä°stanbul

Tarih: 9 Mart

Saat: 15.00

YaÅŸ: 4+

Ãœcret: 770-1.485 lira

Ä°letiÅŸim: (0212) 352 22 33

Minikler yogayla tanÄ±ÅŸÄ±yor

â€˜Ã‡ocuk YogasÄ±â€™ eÄŸitim etkinliÄŸinde minik katÄ±lÄ±mcÄ±lar bedensel duruÅŸ, nefes ve meditasyon tekniklerini oyun, masal, drama ve mÃ¼zik eÅŸliÄŸinde keÅŸfetmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar.

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Yer: AKM Ã‡ocuk Sanat Merkezi, Ä°stanbul

Tarih: 9 Mart

Saat: 13.00

YaÅŸ: 4-6

Ãœcret: 250 lira

Ä°letiÅŸim: (0212) 352 22 33

KralÄ± neler bekliyor?

MÃ¼zikli anlatÄ±mÄ± ve eÄŸlenceli sahneleriyle â€˜Beceriksiz KralÄ±n Ã–ykÃ¼sÃ¼â€™ Ã§ocuklarÄ± hem gÃ¼ldÃ¼recek hem de dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼recek bir maceraya davet ediyor.

Yer: BAOB Sahne, Bursa

Tarih: 8 Mart

Saat: 13.00

YaÅŸ: YaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ± yok

Ãœcret: 250 lira

Ä°letiÅŸim: (0516) 160 00 18

KÃ¼Ã§Ã¼k balÄ±ÄŸÄ±n bÃ¼yÃ¼k macerasÄ±

Samed Behrengiâ€™nin unutulmaz eseri sahnede. â€˜KÃ¼Ã§Ã¼k Kara BalÄ±kâ€™ sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸmak isteyen cesur bir balÄ±ÄŸÄ±n, bilinmeyene doÄŸru Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± heyecan dolu yolculuÄŸunu anlatÄ±yor. O sadece bir balÄ±k deÄŸil; Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, adaleti ve cesareti arayan bir kahraman!

Yer: BarÄ±ÅŸ ManÃ§o KÃ¼ltÃ¼r Merkezi, Ä°stanbul

Tarih: 8 Mart

Saat: 13.00, 15.00 Â

YaÅŸ: YaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ± yok

Ãœcret: 333 lira

Ä°letiÅŸim: (0216) 418 95 49

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Hayal gÃ¼cÃ¼nÃ¼zÃ¼ serbest bÄ±rakÄ±n

â€˜Sevimli Kahramanlar Hayal AdasÄ±'ndaâ€™da MaÅŸa, Koca AyÄ±, Elsa, Olaf ve Bilge Åžirin Baba heyecan dolu bir serÃ¼vene Ã§Ä±kÄ±yorlar. Sihirli adada hayata dair yeni ÅŸeyler Ã¶ÄŸrenirken, iyiliÄŸin her zaman kazandÄ±ÄŸÄ±, dostluÄŸun ve kardeÅŸliÄŸin hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bir dÃ¼nyada onlarÄ± birÃ§ok macera bekliyor.

Yer: BeyÅŸehir Belediyesi KÃ¼ltÃ¼r ve YaÅŸam Merkezi, Konya

Tarih: 8 Mart

Saat: 12.00, 14.00, 16.00Â Â

YaÅŸ: 3-10

Ãœcret: 300 lira

Ä°letiÅŸim: (0506) 495 60 21

Åžeker tadÄ±nda bir serÃ¼ven

â€˜Hansel ve Gretel Åžeker YolculuÄŸu MÃ¼zikaliâ€™, Ã§ocuklara keyifli saatler yaÅŸatÄ±yor. Hansel ve Gretelâ€™in cesaret dolu macerasÄ±nda; ÅŸekerle kaplÄ± bir ev, kurnaz bir cadÄ± ve Ã§ok daha fazlasÄ± karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kacak.

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Yer: Ä°zmir AKM Tiyatro Salonu, Ä°zmirÂ

Tarih: 8 Mart

Saat: 15.00

YaÅŸ: 3+

Ãœcret: 333 lira

Ä°letiÅŸim: (0232) 489 04 59

Umut dolu yolculuk

Yetimhanede bÃ¼yÃ¼yen Oliver Twist, hayatÄ± boyunca zorluklarla mÃ¼cadele etmiÅŸ kimsesiz bir Ã§ocuktur. BulunduÄŸu ortamda adaletsizlik ve sert kurallar altÄ±nda ezilen Oliver, buradan kaÃ§maya karar verirâ€¦ Â Cesaret, iyilik ve adalet arayÄ±ÅŸÄ±nÄ± anlatan bu oyunda Ã§ocuklar hem eÄŸlenecek hem dÃ¼ÅŸÃ¼necek.

Yer: Halis KurtÃ§a Ã‡ocuk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi, Ä°stanbul

Tarih: 9 Mart

Saat: 13.00, 15.00

YaÅŸ: 3+

Ãœcret: 392 lira

Ä°letiÅŸim: (0216) 357 28 37

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GÃ¶zlerinize inanamayacaksÄ±nÄ±z!

TÃ¼rkiyeâ€™de bugÃ¼ne kadar 4 bin 500â€™den fazla sahnelenen â€˜Sermet Erkin Ä°nteraktif Ä°llÃ¼zyon GÃ¶sterisiâ€™nde izleyiciler sahneye dahil olup gerÃ§ekÃ¼stÃ¼ anlara tanÄ±klÄ±k edecek.

Yer: Halis KurtÃ§a Ã‡ocuk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi, Ä°stanbul

Tarih: 8 Mart

Saat: 13.00

YaÅŸ: YaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ± yok

Ãœcret: 336 lira

Ä°letiÅŸim: (0216) 357 28 37

FÄ±rÃ§alarÄ± hazÄ±rlayÄ±n

â€˜Ã‡ocuklar Ä°Ã§in Resim AtÃ¶lyesiâ€™, minik sanatÃ§Ä±lara fÄ±rÃ§alar ve renkler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kendilerini ifade etme fÄ±rsatÄ± sunuyor. Ã‡ocuklar Ã¶zel olarak seÃ§ilen temalarla yaratÄ±cÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± geliÅŸtirirken, el becerilerini gÃ¼Ã§lendirerek ince motor becerilerini destekliyorlar.

Yer: AKM Ã‡ocuk Sanat Merkezi, Ä°stanbul

Tarih: 8 Mart

Saat: 14.00

YaÅŸ: 7-11

Ãœcret: 250 lira

Ä°letiÅŸim: (0212) 352 22 33

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Minik kutulardan hayaller

Ã‡ocuklar, Kibrit Kutusundan Hayallere Yolculuk TasarÄ±m AtÃ¶lyesiâ€™nde â€˜Matchboxâ€™ oyuncaklarÄ±nÄ±n hikÃ¢yesini keÅŸfedecek ve kendi minyatÃ¼r oyuncaklarÄ±nÄ± tasarlayacak. MÃ¼ze koleksiyonundaki kibrit kutusu bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki oyuncaklarÄ± inceleyerek ilham alacak, ardÄ±ndan renkli boyalar, kartonlar ve boÅŸ kibrit kutularÄ±yla hayal gÃ¼Ã§lerini ortaya koyacaklar.

Yer: Ä°stanbul Oyuncak MÃ¼zesi, Ä°stanbul

Tarih: 9 Mart

Saat: 11.00

YaÅŸ: 7-12

Ãœcret: 800 lira

Ä°letiÅŸim: (0216) 359 45 50