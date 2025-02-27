Hadi Gidelim

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MÜZİKLE EĞLENCE BULUŞUYOR





Ritim atölyesinde öğrenciler vurmalı çalgılarla önce ritim kalıplarını öğrenecekler, ardından da müziğe eşlik ederek içlerindeki müzisyeni ortaya çıkarma fırsatı bulacaklar. Yetişkinler de çok sevecek ‘Fındıkkıran’ın Sihirli Dünyası’ baleyi seven ya da baleyle tanışmak isteyen tüm çocukları salona bekliyor. Çaykovski’nin ünlü eserinden uyarlanarak sahnelenen oyunda balenin estetiği ve tiyatronun yaratıcı unsurları çocuklarla buluşuyor.

Yer: AKM Çocuk Sanat Merkezi, İstanbul

Tarih: 1 Mart Cumartesi, 2 Mart Pazar

Saat: 14.00, 15.00

Yaş: 7-12

İletişim: (0212) 372 50 00

Ücret: 250 lira

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ARİEL’İN BAŞI DERTTE





‘Deniz Kızı Ariel’ çizgi filminden aynı adla uyarlanan tiyatro oyununda Ariel insanların hayatını çok merak eder ve babasından habersiz gizlice denizin yüzeyine çıkar. Bir kaza sonucu yakışıklı prensle tanışır. Aşkının ve hayallerinin peşinden giden Ariel, Ursula’nın hain planıyla karşı karşıya kalır.

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena, İzmir

Tarih: 2 Mart Pazar

Saat: 13.00, 15.00

Yaş: 3+

İletişim: (0232) 999 33 00

Ücret: 350 lira

ÖZGÜR OYUN DENEYİMİ





‘Alev Peşte ile Aile Boyu Jeux Dramatiques Atölyesi’ hem çocuğunuzun hem de sizin duygusal ve duyusal becerilerinizi geliştirmenize olanak tanırken, birlikte geçireceğiniz neşeli anlarla yaşamanızı sağlayacak. Çocukların hayal güçlerini kullanarak özgürce tasarlayacağı bir rol üstlendiği oyunda ezber ve prova yok. Çocuklar kostümlerini de kendileri tasarlıyorlar.

Yer: Zorlu Center, İstanbul

Tarih: 1 Mart Cumartesi

Saat: 14.00

Yaş: 5+

İletişim: (0212) 912 37 76

Ücret: 666 lira

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YETİŞKİNLER DE ÇOK SEVECEK





‘Fındıkkıran’ın Sihirli Dünyası’ baleyi seven ya da baleyle tanışmak isteyen tüm çocukları salona bekliyor. Çaykovski’nin ünlü eserinden uyarlanarak sahnelenen oyunda balenin estetiği ve tiyatronun yaratıcı unsurları çocuklarla buluşuyor.

Yer: AKM Yunus Emre Salonu, İzmir

Tarih: 2 Mart Pazar

Saat: 13.00, 15.00, 17.00

Yaş: 2+

İletişim: (0232) 489 04 59

Ücret: 600 lira

SİHİRLİ VE RENKLİ BİR DÜNYA





‘Odadaki Sihirbaz’ çocukların ve büyüklerin hayranlıkla seyredebileceği bir şov. Işık oyunlarıyla görsel şölen sunarken merak uyandırarak izleyenleri keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

Yer: Sahne Dragos, İstanbul

Tarih: 1 Mart Cumartesi

Saat: 12.00

Yaş: 3+

İletişim: (0535) 844 84 48

Ücret: 500 lira

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MİNECRAFT TİYATRO SAHNESİNDE





Çocukların favori bilgisayar oyunlarından Minecraft, ‘Minecraft-Nether Macerası’ adlı tiyatro oyunuyla sahnede. Nether dünyasına girmek için mağaralarda portal arayan üç korkusuz savaşçı eşsiz bir maceraya atılıyor.

Yer: Çayyolu Sahne, Ankara

Tarih: 1 Mart Cumartesi

Saat: 14.00, 16.00

Yaş: 4+

İletişim: (0533) 653 98 19

Ücret: 300 lira