Hadi gidelim

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Cesaret, dostluk ve dayanışma

Sevilen kahramanlar ‘Uğur Böceği ile Kara Kedi’ şimdi aynı isimli oyunla sahnede. Marinette ve Adrien sihirli bir dönüşüm yaşayıp bu iki cesur karaktere dönüşüyorlar. Böylece ormanda heyecan dolu bir yolculuk başlıyor. Zorlu engelleri aşıyor; çocuklara cesaretin, dostluğun ve dayanışmanın önemini öğretiyorlar.

Yer: Hattat Ahmet Karahisari Kültür ve Sanat Merkezi, Afyonkarahisar

Tarih: 22 Şubat Cumartesi

Saat: 13.00, 15.00

Yaş: Yaş sınırı yok

İletişim: (0850) 755 55 55

Ücret: 300 lira

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Leyla’nın dünyasına şahit olun

Anne-babası gibi mühendis olmak isteyen Leyla kendini sürekli ders çalışıp test çözmek zorunda hisseder. Bir gün ilham perisi Thalia ile tanışması hayatında yeni ufukların açılmasına yardımcı olur. ‘Ne Olacağım Ben’ adlı çocuk müzikalinde Leyla’nın kendini keşfetmesine minikler de tanık olacak.

Yer: Akbank Sanat, İstanbul

Tarih: 22 Şubat

Saat: 13.00

Yaş: 5+

İletişim: (0212) 252 35 00

Ücret: Öğrenci 114,50 lira, tam 134,50 lira

Büyüleyici ormanda neşeli şarkılar

Sonsuz tatil ülkesi, uzayan gölgelerin dansı, sihirli ormanlarda keşfedilen canlılar… Tüm bu güzelliklerle dolu ‘Düşler Parkı’ tiyatro oyunu neşeli şarkılar ve danslarla çocuklara eğlenceli anlar yaşatıyor.

Yer: Trump Sahne, İstanbul

Tarih: 23 Şubat Pazar

Saat: 13.00, 15.00

Yaş: 4+

İletişim: (0212) 348 78 40

Ücret: 392 lira

Kadife Tavşan’ın heyecanlı macerası

BKM, dünyanın en çok okunan ve sevilen çocuk kitaplarından biri olan Margery Williams’ın klasik eseri ‘Kadife Tavşan’ı tiyatro sahnesine taşıyor. Alper Kul’un kaleminden, Sevinç Erbulak ile Alper Kul’un yönetmenliğinde hayata geçirilen oyun çocuklar için hayal gücünün kapılarını aralıyor.

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Yer: Maximum UNIQ Hall, İstanbul

Tarih: 23 Şubat

Saat: 15.00

Yaş: 4+

İletişim: (0850) 850 86 47

Fiyat: 660-1.100 lira