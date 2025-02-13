Hadi gidelim

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DÜNYA TURUNA ÇIKIYORUZ
Jules Verne’in kült eseri ‘Seksen Günde Devriâlem’den uyarlanan çocuk oyunu ‘Seksen Günde Dünya Turu’ miniklerle buluşuyor. Oyun dostluğu, sevgiyi, birlik olmayı, başarmak için mücadele etmeyi anlatıyor.
Yer: Kadıköy Sineması, İstanbul
Tarih: 15 Şubat Cumartesi
Saat: 12.00
Yaş: 3+
İletişim: (0216) 337 74 00
Ücret: 444 lira
MİYAVLAYAN OPERA
‘İlk Operam’ serisinin ilki ‘Miyav Operası’nı kedi seven ve operayla tanışmak isteyen tüm çocuklar keyifle izleyebilir. Oyunda ünlü operalar canlı ve Türkçe olarak soprano ve tenorlar tarafından seslendiriliyor.
Yer: Kadıköy Eğitim Sahnesi, İstanbul
Tarih: 15 Şubat Cumartesi
Saat: 13.00, 15.00
Yaş: 3+
İletişim: (0537) 577 11 66
Ücret: 444 lira
EİNSTEİN ANLATIYOR
‘Düşler Diyarında Matematik’ oyununda çocuklar matematiğin ne kadar eğlenceli ve önemli olduğunu Albert Einstein’ın şu sözlerinden öğreniyor: "Merak çocuklar! Size sorulan o karmaşık sorular, cevabını merak ettiğinizde çözülecektir.”
Yer: Yaşar Kemal Kültür Merkezi, İstanbul
Tarih: 15 Şubat Cumartesi
Saat: 13.00
Yaş: 4+
İletişim: (0216) 208 96 98
Ücret: 336 lira
YENİ YORUMUYLA SAHNEDE
En büyülü masallardan biri, renkli kostümler, muhteşem bir dekor ve eğlenceli müziklerle sahneleniyor. ‘Hansel ve Gretel’ adlı oyun yepyeni yorumuyla çocukları heyecan verici bir yolculuğa çıkarıyor.
Yer: İstanbul Tiyatrosu, Ataşehir
Tarih: 15 Şubat Cumartesi
Saat: 13.00, 15.00, 17.00
Yaş: 3+
İletişim: (0501) 013 65 24
Ücret: 333 lira
HAYVANLARIN HOLOGRAM HALLERİ
‘Uluslararası Hologram Sirk Gösterisi’nde özel bir sahne kurularak hayvanların hologram halleri çocuklarla buluşturuluyor. Sirkte ayrıca palyaço, jonglör, akrobat gösterilerinin yanı sıra Hacivat ile Karagöz performansı da var.
Yer: CSO Ada Tarihi Salon, Ankara
Tarih: 15 Şubat Cumartesi
Saat: 14.00, 17.30
Yaş: 3+
İletişim: (0312) 309 13 43
Ücret: 196-364 lira
ARKADAŞLIĞIN GÜCÜ
Sonic, Eggman, Elsa ve Olaf, Karlar Ülkesi’nde buluşuyor. ‘Sihirli Kahramanlar’ adlı bu oyunda farklı karakterler birlikte maceraya atılıyor ve miniklere arkadaşlığın gücünü aşılıyorlar.
Yer: Piri Reis Kültür Merkezi, Karaman
Tarih: 16 Şubat Pazar
Saat: 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Yaş: 3+
İletişim: (0338) 226 70 00
Ücret: 240 lira