Hadi gidelim

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DÜNYA TURUNA ÇIKIYORUZ





Jules Verne’in kült eseri ‘Seksen Günde Devriâlem’den uyarlanan çocuk oyunu ‘Seksen Günde Dünya Turu’ miniklerle buluşuyor. Oyun dostluğu, sevgiyi, birlik olmayı, başarmak için mücadele etmeyi anlatıyor.

Yer: Kadıköy Sineması, İstanbul

Tarih: 15 Şubat Cumartesi

Saat: 12.00

Yaş: 3+

İletişim: (0216) 337 74 00

Ücret: 444 lira

MİYAVLAYAN OPERA





‘İlk Operam’ serisinin ilki ‘Miyav Operası’nı kedi seven ve operayla tanışmak isteyen tüm çocuklar keyifle izleyebilir. Oyunda ünlü operalar canlı ve Türkçe olarak soprano ve tenorlar tarafından seslendiriliyor.

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Yer: Kadıköy Eğitim Sahnesi, İstanbul

Tarih: 15 Şubat Cumartesi

Saat: 13.00, 15.00

Yaş: 3+

İletişim: (0537) 577 11 66

Ücret: 444 lira

EİNSTEİN ANLATIYOR





‘Düşler Diyarında Matematik’ oyununda çocuklar matematiğin ne kadar eğlenceli ve önemli olduğunu Albert Einstein’ın şu sözlerinden öğreniyor: "Merak çocuklar! Size sorulan o karmaşık sorular, cevabını merak ettiğinizde çözülecektir.”

Yer: Yaşar Kemal Kültür Merkezi, İstanbul

Tarih: 15 Şubat Cumartesi

Saat: 13.00

Yaş: 4+

İletişim: (0216) 208 96 98

Ücret: 336 lira

YENİ YORUMUYLA SAHNEDE





En büyülü masallardan biri, renkli kostümler, muhteşem bir dekor ve eğlenceli müziklerle sahneleniyor. ‘Hansel ve Gretel’ adlı oyun yepyeni yorumuyla çocukları heyecan verici bir yolculuğa çıkarıyor.

Yer: İstanbul Tiyatrosu, Ataşehir

Tarih: 15 Şubat Cumartesi

Saat: 13.00, 15.00, 17.00

Yaş: 3+

İletişim: (0501) 013 65 24

Ücret: 333 lira

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HAYVANLARIN HOLOGRAM HALLERİ





‘Uluslararası Hologram Sirk Gösterisi’nde özel bir sahne kurularak hayvanların hologram halleri çocuklarla buluşturuluyor. Sirkte ayrıca palyaço, jonglör, akrobat gösterilerinin yanı sıra Hacivat ile Karagöz performansı da var.

Yer: CSO Ada Tarihi Salon, Ankara

Tarih: 15 Şubat Cumartesi

Saat: 14.00, 17.30

Yaş: 3+

İletişim: (0312) 309 13 43

Ücret: 196-364 lira

ARKADAŞLIĞIN GÜCÜ





Sonic, Eggman, Elsa ve Olaf, Karlar Ülkesi’nde buluşuyor. ‘Sihirli Kahramanlar’ adlı bu oyunda farklı karakterler birlikte maceraya atılıyor ve miniklere arkadaşlığın gücünü aşılıyorlar.

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Yer: Piri Reis Kültür Merkezi, Karaman

Tarih: 16 Şubat Pazar

Saat: 12.00, 14.00, 16.00, 18.00

Yaş: 3+

İletişim: (0338) 226 70 00

Ücret: 240 lira