Hadi Gidelim

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İkonik karakterin renkli dünyası





Tüm dünyayı dolaşan ‘Hello Kitty 50. Yıl Sergisi’ ilk kez Türkiye’de! Dev top havuzu, rengârenk fotoğraf alanları ve 3D dekorlarla süslenmiş konsept mağazasıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunan bu sergi, Akasya AVM'de hayranlarıyla buluşuyor.

Yer: Akasya AVM, İstanbul

Tarih: 8 Şubat Cumartesi, 9 Şubat Pazar

Saat: 11.00, 21.00

Yaş: Yaş sınırı yok

İletişim: (0216) 325 03 72

Ücret: 320 lira

Kar şovu yeniden İstanbul’da





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30 yılı aşkın sürede 12 binden fazla performansla 10 milyon seyirciye ulaşan, tiyatro, müzik ve şiiri hayal gücüyle buluşturan ‘Slava's Snow Show’ yeniden İstanbul’da.

Yer: Zorlu PSM Turkcell Sahnesi, İstanbul

Tarih: 8 Şubat Cumartesi, 9 Şubat Pazar

Saat: 15.30, 20.30/14.30, 19.00

Yaş: 8+

İletişim: (0212) 912 37 76

Ücret:1.345 ila 2.194 lira

Peter Pan su arıyor





Tinkerbell, kuraklıktan dolayı çiçek özlerinden peri tozu üretemiyor. Kuraklıktan susuz kalan ada sakinleri, su bulmak için yola koyuluyorlar. ‘Peter Pan-Kurak Ada’ adlı tiyatro oyunu adadaki kuraklık nedeniyle su arayışına çıkan Peter Pan ve dostlarının heyecan dolu hikâyesini anlatıyor.

Yer: Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi, Tekirdağ

Tarih: 8 Şubat Cumartesi

Saat: 13.00, 15.00

Yaş: Yaş sınırı yok

Ücret: 226 lira

Dokulu heykeller atölyesi





Arter Öğrenme Programı kapsamında düzenlenen ‘Ses Çıkaran Heykeller’ atölyesi, 6-9 yaş grubundaki çocukları marakas gibi ses çıkaran, içi boş heykeller tasarlamaya davet ediyor. Katılımcılar, önce Koray Ariş’in ‘İçinde Yaşadığımız Deri’ sergisini ses ve tını temaları üzerinden keşfedecek, ardından sanatçının ‘Ahenk / Vurmalı Heykeller’ serisinden ilhamla, içinde boncuklar olan e çeşitli ritimler oluşturan dokulu heykeller üretecekler.

Yer: Arter, İstanbul

Tarih: 8 Şubat Cumartesi

Saat: 11.00

Yaş: 6-9 yaş

İletişim: (0212) 708 58 00

Ücret: 550 lira

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Pinokyo Bursa'da





Kuklacı Gepetto yalnızlıktan kurtulmak için bir dilekte bulunur ama bunu öyle kalpten ve samimiyetle yapar ki Mavi Peri isteğini gerçekleştirir. Yılların eskitemediği kült hikâyelerden ‘Pinokyo’ Bursalı çocuklarla tiyatro sahnesinde buluşuyor.

Yer: BOAB Sahne, Bursa

Tarih: 8 Şubat Cumartesi

Saat: 13.00, 15.00

Yaş: 2+

İletişim: (0516) 160 00 18

Ücret: 400 lira

Alice’in sihirli sergisi





‘Alice in Multiverse’ sergisi, Museum of Motivation’da ziyaretçilerini Lewis Carroll'un dünyasına davet ediyor. Tavşan Ekspresi'nden Kupa Kraliçesi’nin Labirenti’ne kadar altı farklı bölümde sıradışı sürprizler sunuyor.

Yer: 42 Maslak AVM, İstanbul

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Tarih: 8 Şubat Cumartesi, 9 Şubat Pazar

Saat: 10.00, 19.00

Yaş: Yaş sınırı yok

İletişim: (0212) 276 00 42

Ücret: 320 lira