Hadi gidelim

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Hediyeni unutma
Sömestir tatili boyunca karnesini getiren çocuklara hediye veren eğlence merkezi Playland bugün ve yarın da sürprizlerine devam edecek. Çocuklar hem oyun oynayacak hem de hediyeler alacak.
Yer: Emaar Square Mall, İstanbul
Tarih: 1 Şubat Cumartesi, 2 Şubat Pazar
Saat: 10.00-22.00
Yaş: 2+
Ücret: 300 lira ve üzeri
İletişim: 444 86 57
Kendi efsanenizi keşfedin
Kesintisiz adrenalin ve heyecan… Çocuklar The Land of Legends’taki eğlence parkında hyper coaster ile adeta gökyüzüne dokunabilir, typhoon coaster ile 43 metre yüksekliğe çıktıktan sonra suyla buluşacağı bir macera yaşayabilir.
Yer: The Land of Legends Theme Park, Antalya
Tarih: 1 Şubat Cumartesi, 2 Şubat Pazar
Saat: 10.00 (açılış)
Yaş: 4+
Ücret: Genel giriş 1.235, 12 yaşa kadar 1.036 lira
İletişim: 444 99 13
Alice sıradan bir günde merakına yenik düşerek tavşan deliğinden aşağıya atlar ve Harikalar Diyarı'ndaki sıradışı macerası başlar. İlginç karakterlerle dolu bu olağanüstü dünyada kaybolan Alice’i neler bekliyor? 'Alice Harikalar Diyarında' tiyatrosunda minikler bu sorunun cevabını alacaklar.
Yer: Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi, Muğla
Tarih: 1 Şubat Cumartesi
Saat: 14.00, 16.00
Yaş: 2-8
Ücret: 300 lira
İletişim: (0252) 614 49 45
Hayal gücünü zorlayacak
Korsanlar, balıkçılar, süper kahramanlar, kraliçeler, soytarılar, çobanlar, efsanevi kuşlar, ejderhalar, katırlar, balinalar, uçurtmalar, hazineler, mağaralar, tılsımlar… Hayal gücüyle hayat bulan masallarla dolu ‘Hayalbaz Kâşifler’ tiyatrosu çocukların ufkunu genişletecek.
Yer: İstanbul, Kartal Sanat Tiyatrosu
Tarih: 1 Şubat Cumartesi
Saat: 13.00, 15.00
Yaş: 3+
Ücret: 336 lira
İletişim: (0216) 389 25 23
Baloncuklar büyülüyor
‘Unicorn&Bubble Bliss Show’ çocuklara hem eğitici hem de eğlenceli bir deneyim sunarak baloncukların büyülü dünyasına kapı aralıyor. Dans, şov ve interaktif oyunlarla çocuklar sadece şov izlemeyecek, şovun kendisi olacak.
Yer: İsmail Kahraman Kültür Merkezi, Rize
Tarih: 2 Şubat Pazar
Saat: 13.00, 15.00
Yaş: Sınır yok
Ücret: 333 lira
İletişim: (0464) 213 04 26