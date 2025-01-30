Hadi gidelim

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Hediyeni unutma

Sömestir tatili boyunca karnesini getiren çocuklara hediye veren eğlence merkezi Playland bugün ve yarın da sürprizlerine devam edecek. Çocuklar hem oyun oynayacak hem de hediyeler alacak.

Yer: Emaar Square Mall, İstanbul

Tarih: 1 Şubat Cumartesi, 2 Şubat Pazar

Saat: 10.00-22.00

Yaş: 2+

Ücret: 300 lira ve üzeri

İletişim: 444 86 57

Kendi efsanenizi keşfedin

Kesintisiz adrenalin ve heyecan… Çocuklar The Land of Legends’taki eğlence parkında hyper coaster ile adeta gökyüzüne dokunabilir, typhoon coaster ile 43 metre yüksekliğe çıktıktan sonra suyla buluşacağı bir macera yaşayabilir.

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Yer: The Land of Legends Theme Park, Antalya

Tarih: 1 Şubat Cumartesi, 2 Şubat Pazar

Saat: 10.00 (açılış)

Yaş: 4+

Ücret: Genel giriş 1.235, 12 yaşa kadar 1.036 lira

İletişim: 444 99 13

Alice sıradan bir günde merakına yenik düşerek tavşan deliğinden aşağıya atlar ve Harikalar Diyarı'ndaki sıradışı macerası başlar. İlginç karakterlerle dolu bu olağanüstü dünyada kaybolan Alice’i neler bekliyor? 'Alice Harikalar Diyarında' tiyatrosunda minikler bu sorunun cevabını alacaklar.

Yer: Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi, Muğla

Tarih: 1 Şubat Cumartesi

Saat: 14.00, 16.00

Yaş: 2-8

Ücret: 300 lira

İletişim: (0252) 614 49 45

Hayal gücünü zorlayacak

Korsanlar, balıkçılar, süper kahramanlar, kraliçeler, soytarılar, çobanlar, efsanevi kuşlar, ejderhalar, katırlar, balinalar, uçurtmalar, hazineler, mağaralar, tılsımlar… Hayal gücüyle hayat bulan masallarla dolu ‘Hayalbaz Kâşifler’ tiyatrosu çocukların ufkunu genişletecek.

Yer: İstanbul, Kartal Sanat Tiyatrosu

Tarih: 1 Şubat Cumartesi

Saat: 13.00, 15.00

Yaş: 3+

Ücret: 336 lira

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İletişim: (0216) 389 25 23

Baloncuklar büyülüyor

‘Unicorn&Bubble Bliss Show’ çocuklara hem eğitici hem de eğlenceli bir deneyim sunarak baloncukların büyülü dünyasına kapı aralıyor. Dans, şov ve interaktif oyunlarla çocuklar sadece şov izlemeyecek, şovun kendisi olacak.

Yer: İsmail Kahraman Kültür Merkezi, Rize

Tarih: 2 Şubat Pazar

Saat: 13.00, 15.00

Yaş: Sınır yok

Ücret: 333 lira

İletişim: (0464) 213 04 26