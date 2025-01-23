Hadi gidelim

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TİYATRO
Sihirli kolyenin peşinde
Karlar Ülkesi’nde artık bahar zamanı. Elsa’ya dedesinden miras kalan büyülü yıldıztaşı kolyesi, ormanı ve doğayı koruma gücüne sahip. Ancak bu sihirli kolyenin korunması hiç de kolay değil. Elsa ve arkadaşlarının ‘Karlar Ülkesi Yıldıztaşı Kolyesi’ adlı büyülü tiyatrosu çocukları bekliyor.
Yer: Hattat Karahisar Kültür Merkezi, Afyonkarahisar
Tarih: 26 Ocak Pazar
Saat: 17.00
Yaş: 2+
Ücret: 200 lira
İnteraktif aktivitelerle dolu
Çocukların favorisi ‘Harika Kanatlar’ın karakterleri küçük ziyaretçilerle buluşuyor. Minikler müzik, oyun ve interaktif aktivitelerle dolu, hayal gücüne kanat açtıran bu macerayı çok sevecekler.
Yer: Marmara Park AVM, İstanbul
Tarih: 25-26 Ocak Cumartesi-Pazar
Saat: 14.00, 15.30, 17.00
Yaş: Yaş sınırı yok
Ücret: Ücretsiz
Eğlenceli ve öğretici bir serüven
‘Büyülü Orman ve Altın Havuç’ adlı tiyatro oyunu, çocukların hayal gücünü ateşleyen bir hikâyeyi sahneye taşıyor. Rubi ve Robi kardeşler, Sir Tavşan’ın büyülü ormandaki altın havuç arayışıyla eğlenceli ve öğretici bir maceraya atılıyor.
Yer: Trump Sahne, İstanbul
Tarig: 26 Ocak
Saat: 13.00
Yaş: 3+
Ücret: 150-200 lira
Tekerlemelerle dolu bir serüven
‘Hayalbaz Kâşifler’ oyununda çocuklar, korsanlar, ejderhalar, hazineler, kuklalar ve uçurtmalarla renkli bir dünyanın kapılarını aralayacaklar. Hayalbaz Dede’nin rehberliğinde; masallar, gölge oyunları, eğlenceli şarkılar ve tekerlemelerle dolu bu oyunu küçükler çok sevecek.
Yer: Kadıköy Eğitim Sahnesi, İstanbul
Tarih: 27 Ocak Pazartesi
Saat: 13.00, 15.00
Yaş: 3+
Ücret: 336 lira
Kendini keşfetme yolculuğu
‘Kuşlar’ adlı tiyatro oyununda Serçe ve Güvercin kaybettikleri topu bulmak için çıktıkları yolculukta onları bekleyen sürpriz dostluklarla karşılaşıyorlar. Her adımda farklılıklarıyla barışmayı ve içlerindeki ışığı keşfetmeyi öğrenen kahramanlarımız, bu serüvende sadece topu değil, kendilerini de buluyorlar.
Yer: Duru Tiyatro-Watergarden Performans Merkezi, İstanbul
Tarih: 29 Ocak Çarşamba
Saat: 13.00, 15.00
Yaş: 3+
Ücret: 282 lira
Baş döndürücü kuklalar
Dinosaur World Live hem yetişkinleri hem de çocukları dinozorların dünyayı dolaştığı çağa geri götürüyor. Dev dinozorları baş döndürücü kuklalarla sahneye taşıyan gösteri 5 gün devam edecek.
Yer: Maximum UNIQ Hall, İstanbul
Tarih: 29-30-31 Ocak, 1-2 Şubat
Saat: 13.00 ve 16.00
Yaş: 3+
Ücret: 715-1.430 lira
Bir zebranın çöl hikâyesi
Çocuklar Kharo Çölü’nde dans, müzik ve eğlencenin hâkim olduğu zebraların dünyasına adım atacaklar. ‘Bir Zebra Müzikali’ adlı oyun birlik olmanın ve farklılıkları aşmanın gücünü anlatıyor.
Yer: Bahçelievler Kültür Merkezi, İstanbul
Tarih: 28 Ocak Salı
Saat: 13.00, 15.00
Yaş: 5+
Ücret: 224 lira
ATÖLYE
Hayali bir maceraya açılan pencere
Amerikalı sanatçı Doug Aitken’in ‘İçimdeki Şehir’ sergisindeki ‘Pencereler’ adlı fotoğraf serisinden ilham alan ‘Yolculuğun Penceresi’ adlı atölyede çocuklar kendi hayali hikâyelerini yaratacaklar. Geçmiş deneyimlerinden bugüne ve geleceğe uzanan öyküler tasarlayacaklar.
Yer: Borusan Contemporary Perili Köşk, İstanbul
Tarih: 25 Ocak Cumartesi
Saat: 11.00, 12.30
Yaş: 7-10
Ücret: 450 lira
Kahramanlara eşlik edecekler
Masal anlatıcısının rehberliğinde çocuklar ‘Masal Saati’ adlı etkinlikte fantastik bir yolculuğa çıkacaklar. Şarkılar, oyunlar, ritim ve hareketlerle engelleri aşacak, birbirlerine yardımcı olarak masal kahramanlarına eşlik edecekler.
Yer: Zorlu PSM, İstanbul
Tarih: 25 Ocak
Saat: 14.00
Yaş: 7-11
Ücret: 333 lira
Küçük şefler için lezzetli deneyim
Küçük ellerin büyük pizzalar yapacağı eğlenceli bir etkinlik. Eğitim ve etkinlik kurumu Harmony Gastronomy Academy’nin düzenlediği ‘Ebeveyn ve Çocuk Pizza Atölyesi’ hem öğretici hem de lezzet dolu bir deneyim sunuyor.
Yer: Harmony Gastronomy Academy, İstanbul
Tarih: 26 Ocak Pazar
Saat: 11.00
Yaş: Yaş sınırı yok
Ücret: 2.700 lira
Arılardan ilhamla tasarım
Sanatçı Engin Beyaz’ın ‘Rabb; Arıya Vahyetti’ eserinden ilham alan ‘Bal Peteği Evim Olsa’ atölyesinde çocuklar, kendi hayal güçlerini kullanarak bal peteği formunda evler tasarlayacaklar. Etkinlikte küçükler birey ve toplum kavramları üzerine sohbet edecek, renkler ve kâğıtlarla kendi gündelik yaşamlarını görselleştirecekler.
Yer: Borusan Contemporary Perili Köşk, İstanbul
Tarih: 26 Ocak
Saat: 13.00
Yaş: 8-12
Ücret: 450 lira
Okuyacak ve sohbet edecekler
Kitap okuma, yaratıcılık pratikleri ve müzik ‘Müzikli Yaratıcı Hikâye Okumaları’nda bir araya geliyor. Çocuklar hikâyeleri kelimeler ve görsellerle yorumlayacak, okudukları üzerine sohbet edecek, hikâyeden ilham alarak hep birlikte şarkılar söyleyecekler.
Yer: Kalyon Kültür, İstanbul
Tarih: 29 Ocak Çarşamba
Saat: 14.00
Yaş: 5-8
Ücret: Ücretsiz (10 kişiyle sınırlı)
EĞLENCE
Büyüleyici illüzyon gösterisi
‘Sihirbaz ve Vantrilok Burak Parlı Show’ isimli gösterisinde sihirli numaralar yapan ünlü illüzyonist Burak Parlı, çocukların hayal dünyasına sesleniyor.
Yer: Carousel AVM Sahnesi, İstanbul
Tarih: 29 Ocak Çarşamba
Saat: 15.30, 17.00
Yaş: 5+
Ücret: Ücretsiz (50 kişiyle sınırlı)
Buz üstünde eğlence
Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği ‘Buzzfest’ çocukların kışın tadını çıkarabileceği keyifli bir etkinlik. Buz üstünde eğlenceli bir deneyim imkânı sunan festival, 28 Şubat’a kadar devam edecek.
Yer: Kalamış Atatürk Parkı, İstanbul
Tarih: 28 Şubat’a kadar
Saat: 10.00-22.00
Yaş: 4+
Ücret: Paten 100 lira, kaydırak 80 lira