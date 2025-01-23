Hadi gidelim

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TİYATRO



Sihirli kolyenin peşinde

Karlar Ülkesi’nde artık bahar zamanı. Elsa’ya dedesinden miras kalan büyülü yıldıztaşı kolyesi, ormanı ve doğayı koruma gücüne sahip. Ancak bu sihirli kolyenin korunması hiç de kolay değil. Elsa ve arkadaşlarının ‘Karlar Ülkesi Yıldıztaşı Kolyesi’ adlı büyülü tiyatrosu çocukları bekliyor.

Yer: Hattat Karahisar Kültür Merkezi, Afyonkarahisar

Tarih: 26 Ocak Pazar

Saat: 17.00

Yaş: 2+

Ücret: 200 lira

İnteraktif aktivitelerle dolu

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Çocukların favorisi ‘Harika Kanatlar’ın karakterleri küçük ziyaretçilerle buluşuyor. Minikler müzik, oyun ve interaktif aktivitelerle dolu, hayal gücüne kanat açtıran bu macerayı çok sevecekler.

Yer: Marmara Park AVM, İstanbul

Tarih: 25-26 Ocak Cumartesi-Pazar

Saat: 14.00, 15.30, 17.00

Yaş: Yaş sınırı yok

Ücret: Ücretsiz

Eğlenceli ve öğretici bir serüven

‘Büyülü Orman ve Altın Havuç’ adlı tiyatro oyunu, çocukların hayal gücünü ateşleyen bir hikâyeyi sahneye taşıyor. Rubi ve Robi kardeşler, Sir Tavşan’ın büyülü ormandaki altın havuç arayışıyla eğlenceli ve öğretici bir maceraya atılıyor.

Yer: Trump Sahne, İstanbul

Tarig: 26 Ocak

Saat: 13.00

Yaş: 3+

Ücret: 150-200 lira

Tekerlemelerle dolu bir serüven

‘Hayalbaz Kâşifler’ oyununda çocuklar, korsanlar, ejderhalar, hazineler, kuklalar ve uçurtmalarla renkli bir dünyanın kapılarını aralayacaklar. Hayalbaz Dede’nin rehberliğinde; masallar, gölge oyunları, eğlenceli şarkılar ve tekerlemelerle dolu bu oyunu küçükler çok sevecek.

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Yer: Kadıköy Eğitim Sahnesi, İstanbul

Tarih: 27 Ocak Pazartesi

Saat: 13.00, 15.00

Yaş: 3+

Ücret: 336 lira

Kendini keşfetme yolculuğu

‘Kuşlar’ adlı tiyatro oyununda Serçe ve Güvercin kaybettikleri topu bulmak için çıktıkları yolculukta onları bekleyen sürpriz dostluklarla karşılaşıyorlar. Her adımda farklılıklarıyla barışmayı ve içlerindeki ışığı keşfetmeyi öğrenen kahramanlarımız, bu serüvende sadece topu değil, kendilerini de buluyorlar.

Yer: Duru Tiyatro-Watergarden Performans Merkezi, İstanbul

Tarih: 29 Ocak Çarşamba

Saat: 13.00, 15.00

Yaş: 3+

Ücret: 282 lira

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Baş döndürücü kuklalar

Dinosaur World Live hem yetişkinleri hem de çocukları dinozorların dünyayı dolaştığı çağa geri götürüyor. Dev dinozorları baş döndürücü kuklalarla sahneye taşıyan gösteri 5 gün devam edecek.

Yer: Maximum UNIQ Hall, İstanbul

Tarih: 29-30-31 Ocak, 1-2 Şubat

Saat: 13.00 ve 16.00

Yaş: 3+

Ücret: 715-1.430 lira

Bir zebranın çöl hikâyesi

Çocuklar Kharo Çölü’nde dans, müzik ve eğlencenin hâkim olduğu zebraların dünyasına adım atacaklar. ‘Bir Zebra Müzikali’ adlı oyun birlik olmanın ve farklılıkları aşmanın gücünü anlatıyor.

Yer: Bahçelievler Kültür Merkezi, İstanbul

Tarih: 28 Ocak Salı

Saat: 13.00, 15.00

Yaş: 5+

Ücret: 224 lira

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ATÖLYE



Hayali bir maceraya açılan pencere

Amerikalı sanatçı Doug Aitken’in ‘İçimdeki Şehir’ sergisindeki ‘Pencereler’ adlı fotoğraf serisinden ilham alan ‘Yolculuğun Penceresi’ adlı atölyede çocuklar kendi hayali hikâyelerini yaratacaklar. Geçmiş deneyimlerinden bugüne ve geleceğe uzanan öyküler tasarlayacaklar.

Yer: Borusan Contemporary Perili Köşk, İstanbul

Tarih: 25 Ocak Cumartesi

Saat: 11.00, 12.30

Yaş: 7-10

Ücret: 450 lira

Kahramanlara eşlik edecekler

Masal anlatıcısının rehberliğinde çocuklar ‘Masal Saati’ adlı etkinlikte fantastik bir yolculuğa çıkacaklar. Şarkılar, oyunlar, ritim ve hareketlerle engelleri aşacak, birbirlerine yardımcı olarak masal kahramanlarına eşlik edecekler.

Yer: Zorlu PSM, İstanbul

Tarih: 25 Ocak

Saat: 14.00

Yaş: 7-11

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Ücret: 333 lira

Küçük şefler için lezzetli deneyim

Küçük ellerin büyük pizzalar yapacağı eğlenceli bir etkinlik. Eğitim ve etkinlik kurumu Harmony Gastronomy Academy’nin düzenlediği ‘Ebeveyn ve Çocuk Pizza Atölyesi’ hem öğretici hem de lezzet dolu bir deneyim sunuyor.

Yer: Harmony Gastronomy Academy, İstanbul

Tarih: 26 Ocak Pazar

Saat: 11.00

Yaş: Yaş sınırı yok

Ücret: 2.700 lira

Arılardan ilhamla tasarım

Sanatçı Engin Beyaz’ın ‘Rabb; Arıya Vahyetti’ eserinden ilham alan ‘Bal Peteği Evim Olsa’ atölyesinde çocuklar, kendi hayal güçlerini kullanarak bal peteği formunda evler tasarlayacaklar. Etkinlikte küçükler birey ve toplum kavramları üzerine sohbet edecek, renkler ve kâğıtlarla kendi gündelik yaşamlarını görselleştirecekler.

Yer: Borusan Contemporary Perili Köşk, İstanbul

Tarih: 26 Ocak

Saat: 13.00

Yaş: 8-12

Ücret: 450 lira

Okuyacak ve sohbet edecekler

Kitap okuma, yaratıcılık pratikleri ve müzik ‘Müzikli Yaratıcı Hikâye Okumaları’nda bir araya geliyor. Çocuklar hikâyeleri kelimeler ve görsellerle yorumlayacak, okudukları üzerine sohbet edecek, hikâyeden ilham alarak hep birlikte şarkılar söyleyecekler.

Yer: Kalyon Kültür, İstanbul

Tarih: 29 Ocak Çarşamba

Saat: 14.00

Yaş: 5-8

Ücret: Ücretsiz (10 kişiyle sınırlı)

EĞLENCE



Büyüleyici illüzyon gösterisi

‘Sihirbaz ve Vantrilok Burak Parlı Show’ isimli gösterisinde sihirli numaralar yapan ünlü illüzyonist Burak Parlı, çocukların hayal dünyasına sesleniyor.

Yer: Carousel AVM Sahnesi, İstanbul

Tarih: 29 Ocak Çarşamba

Saat: 15.30, 17.00

Yaş: 5+

Ücret: Ücretsiz (50 kişiyle sınırlı)

Buz üstünde eğlence

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği ‘Buzzfest’ çocukların kışın tadını çıkarabileceği keyifli bir etkinlik. Buz üstünde eğlenceli bir deneyim imkânı sunan festival, 28 Şubat’a kadar devam edecek.

Yer: Kalamış Atatürk Parkı, İstanbul

Tarih: 28 Şubat’a kadar

Saat: 10.00-22.00

Yaş: 4+

Ücret: Paten 100 lira, kaydırak 80 lira