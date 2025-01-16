Hadi gidelim

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SERGİ



Doğa sevgisini aşılıyor

Çocuklar önce ‘İstikbalinizin Emniyeti-Türkiye’nin Bankasıyla Bir Asır’ sergisi eşliğinde tarihte bir yolculuğa çıkacak. Sonra da ‘Müzede Masal: Deniz Çayırlarında Yaşayan Çevreci Fok’un hikâyesini dinleyerek doğayı korumanın önemini öğrenecekler.

Yer: Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Ankara

Tarih: 18 Ocak Cumartesi

Saat: 15.00

Yaş: 4-6

İletişim: (0312) 311 42 68

Ücret: Üretsiz

ATÖLYE



Kendi mozaiklerini tasarlayacaklar

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Çocuklar ‘Zeugma’nın İlham Perileri’ isimli atölyede Türkiye’nin en önemli antik kentlerinden biri olan Zeugma’nın büyüleyici mozaiklerini keşfedecek ve kendi mozaiklerini tasarlayacaklar. Eğlenceli ve yaratıcı bir deneyim sunan etkinlik, çocuklara tarih ve sanat sevgisini aşılamak için harika bir fırsat.

Yer: Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Ankara

Tarih: 19 Ocak Pazar

Saat: 13.00

Yaş: 8-10

İletişim: (0312) 311 42 68

Ücret: Ücretsiz

Heykel çalışmaları başlasın

‘Türk Resmini İzlemek’ isimli sergi kapsamında düzenlenen ‘Yaratıcı Heykel Atölyesi’ çocuklara sanat dolu bir macera sunuyor. Minikler farklı tekniklerle yapılmış heykel çalışmalarını inceleyerek heykel sanatını yakından tanıma fırsatı bulacaklar. Alüminyum folyo ve tel kullanarak kendi özgün heykellerini de tasarlayacaklar.

Yer: Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, İstanbul

Tarih: 19 Ocak

Saat: 11.00

Yaş: 8-12

İletişim: (0212) 987 37 37

Ücret: 12 yaş altı ücretsiz, yetişkinler 50 lira

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Sanatla teknoloji bir arada

Vera Molnár’ın sanat ve bilimi birleştiren yaklaşımından ilham alan ‘Renklerin Ritmi: Çizim Robotları’ atölyesinde çocuklar elektrik devrelerini, motorları ve tasarım sürecini keşfederek kendi çizim robotlarını tasarlayacaklar. Sanatla teknolojiyi bir araya getiren bu etkinlikte çocuklar unutulmaz bir deneyim yaşayacaklar.

Yer: Pera Müzesi, İstanbul

Tarih: 22 Ocak Çarşamba

Saat: 13.30

Yaş: 9-12

İletişim: (0212) 334 99 00

Ücret: Ücretsiz (Rezervasyon gerekiyor)

Gençler modül tasarlayacaklar

Tasarım, sanat ve mimariye ilgi duyan gençler için düzenlenen ‘Gençlere Özel Tasarım Atölyesi: Çoğaltma’ etkinliğinde Dóra Maurer’ın çalışmalarından ilham alarak yaratıcı bir yolculuğa çıkacaklar. Kâğıt, boya, kürdan, ahşap çubuk gibi basit objelerle bir modül tasarlayacaklar.

Yer: Pera Müzesi, İstanbul

Tarih: 22 Ocak

Saat: 16.00

Yaş: 13-17

İletişim: (0212) 334 99 00

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Ücret: Ücretsiz (Rezervasyon gerekli)

Geleneksel motiflerle sanat

Çocuklar ‘Ahşap Baskı: Kumaşta Doğal Motifler’ isimli atölyede seramiklerin üzerindeki, doğadan ilham alan geleneksel motifleri keşfedecekler. Bu motifleri ağaç kalıplar kullanarak uygulama fırsatı da bulacaklar. Ardından kâğıt üzerinde başladıkları bu baskı çalışmalarını kumaşta da uygulayacaklar.

Yer: Pera Müzesi, İstanbul

Tarih: 23 Ocak Perşembe 10.30 ve 31 Ocak Cuma 10.30

Yaş: 4-6

İletişim: (0212) 334 99 00

Ücret: 300 lira

TİYATRO



Dostluğun önemini vurguluyor

‘Peter Pan’ ve peri arkadaşı Çıngırdak’ın yaşadığı Düşler Ülkesi büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Çocuklar kitap okumayı ve hayal kurmayı unuttukça, hayal gücüyle var olan tüm masal kahramanları da birer birer yok oluyor… Minikler bu macerada dostluğun, affetmenin ve hayallerin gücünü keşfedecekler.

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Yer: İstinyePark İstinye Saloon Ana Sahne, İstanbul

Tarih: 18 Ocak Cumartesi

Saat: 13.00, 15.00

Yaş: Yaş sınırı yok.

İletişim: (0212) 345 55 55

Ücret: 350 lira

Sihirli bir oyun

Karagöz ve Hacivat bu kez ‘Büyülü Ağaç’ oyunuyla sahnede. Hacivat’ın problemli uşağı, Karagöz’ün bu uşağa müdahalesi, sahnede beliren ağaç ve onun gölgesindeki yılan, bir cin ve sihirli dönüşümlerle renklenen bu gösteri izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatacak.

Yer: AKM Fuaye Salonu

Tarih: 20-21-22 Ocak

Saat: 11.00, 13.00

Yaş: 7-12

İletişim: (0212) 952 19 56

Ücret: 90 lira

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Kendini sevmenin anlamı

Küçük bir ‘parçacık’ın kime ait olduğunu bulmaya çalıştığı, duygusal ve felsefi bir yolculuk… ‘Pezzettino’ hem çocuklara hem de yetişkinlere bir parçacık olmanın ve kendini ait hissetmenin değerini anlatıyor.

Yer: Zorlu PSM %100 Studio Sahnesi, İstanbul

Tarih: 19 Ocak Pazar

Saat: 11.00, 14.00

Yaş: 3+

İletişim: (0212) 912 37 76

Ücret: Çocuklar 616 lira, yetişkinler 924 lira

Bu müzikal çok renkli

Tavuklar, horozlar ve civcivlerle dolu renkli bir kasaba… Müzik, dans ve tiyatronun harmanlandığı bu eğlenceli hikâyede, kasabanın tiyatrocuları sansarların çaldığı yumurtaları kurtarmak için tehlikelerle dolu bir yolculuğa çıkıyor. Karagöz ve Hacivat’tan Shakespeare’e uzanan öğretici dokunuşlarıyla çocukları büyüleyecek bu müzikalin adı ‘Gıtgıtgıdak Bir Kümes Müzikali’.

Yer: AKM Tiyatro Salonu, İstanbul

Tarih: 20 Ocak Pazartesi

Saat: 15.00

Yaş: 5-9

İletişim: (0212) 372 50 00

Ücret: 100 ila 150 lira

ETKİNLİK



Eğlence ve spor bir arada!

Sömestirde çocuklar müzik eşliğinde paten yaparak keyifli bir deneyim yaşayabilirler. Tatile hareket katmak isteyen aileler ‘Roller Skate’ etkinliğine uğrayabilirler.

Yer: Watergarden AVM, İstanbul

Tarih: 18-31 Ocak

Saat: 12.00, 20.00

Yaş: Yaş sınırı yok.

İletişim: (0216) 504 75 25

Ücret: 500 lira ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilere ücretsiz

Çarpışan arabalar

Adrenalin dolu bir deneyim arayanlar için Metropol İstanbul ‘Çarpışan Arabalar’ etkinliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Çocuklar ve ebeveynler, birbirleriyle eğlenceli bir yarışa girerek unutulmaz anlar yaşayabilirler.

Yer: Metropol AVM, İstanbul

Tarih: 17 Ocak-2 Şubat

Yaş: Yaş sınırı yok

İletişim: (0850) 255 2552

Ücret: 1.000 lira ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilere ücretsiz