Hadi gidelim

Güncelleme Tarihi:
TABLET BAĞIMLILIĞINI ELEŞTİRİYOR
Türkiye’nin ilk hologram masal gösterisi olan ‘Hümbo ve Sihirli Tablet Tuzağı’ akıllı telefon, tablet ve oyun bağımlılığının çocukları nasıl etkilediğine dair eleştirel bir bakış açısı sunuyor. Küçükler hem bu konuda bilgileniyor hem de hayal güçlerini harekete geçirecek büyülü bir hikâyeyle tanışıyorlar.
Yer: Kozzy Kozyatağı Kültür Merkezi, İstanbul
Tarih: 11 Ocak Cumartesi
Saat: 13.00, 15.00
Yaş: 5+
Ücret: 300 lira
İletişim: (0216) 658 00 15
PRENSES DİLEK FENERLERİNİN PEŞİNDE
Disney’in uzun, sarı saçlı prensesi Rapunzel şimdi tiyatro sahnesinde. Yıllardır kulesinden dışarı çıkmayan ve en büyük hayali her yıl doğum gününde havaya bırakılan dilek fenerlerini yakından görmek olan prensesin eşsiz serüveni ‘Rapunzel; Müzikli ve Danslı Çocuk Oyunu’nda minikleri bekliyor.
Yer: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, İstanbul
Tarih: 11 Ocak
Saat: 13.00, 15.00
Yaş: 3+
Ücret: 330 lira
İletişim: 444 0 939
BİLİM HİÇ BU KADAR EĞLENCELİ OLMAMIŞTI
‘Çılgın Mucitler’ gösterisi çocukları zamanda yolculuk yapmaya çağırıyor. Bilim ve tiyatroyu buluşturan, maskotlu müzikal türündeki bu oyunla çocuklar unutulmaz anlar yaşayacak ve bilimin ne kadar eğlenceli olabileceğini görecekler.
Yer: Atatürk Kültür Merkezi, Ordu
Tarih: 12 Ocak Pazar
Saat: 13.00, 17.00
Yaş: Yaş sınırı yok
Ücret: 224 lira
İletişim: (0452) 225 31 76
MİNİK SÜPER KAHRAMANLAR
Gündüzleri normal bir yaşam süren, 6 yaşlarındaki üç çocuk Pijamaskeliler adıyla geceleri birer süper kahraman dönüşüyor ve suçla savaşıyorlar. ‘Pijamaskeliler’ tiyatrosunu küçükler çok sevecek.
Yer: CSO Ada Tarihi Salon, Ankara
Tarih: 12 Ocak
Saat: 15.00
Yaş: 2+
Ücret: 196 lira
İletişim: (0312) 309 13 43