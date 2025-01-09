Hadi gidelim

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TABLET BAĞIMLILIĞINI ELEŞTİRİYOR

Türkiye’nin ilk hologram masal gösterisi olan ‘Hümbo ve Sihirli Tablet Tuzağı’ akıllı telefon, tablet ve oyun bağımlılığının çocukları nasıl etkilediğine dair eleştirel bir bakış açısı sunuyor. Küçükler hem bu konuda bilgileniyor hem de hayal güçlerini harekete geçirecek büyülü bir hikâyeyle tanışıyorlar.

Yer: Kozzy Kozyatağı Kültür Merkezi, İstanbul

Tarih: 11 Ocak Cumartesi

Saat: 13.00, 15.00

Yaş: 5+

Ücret: 300 lira

İletişim: (0216) 658 00 15

PRENSES DİLEK FENERLERİNİN PEŞİNDE

Disney’in uzun, sarı saçlı prensesi Rapunzel şimdi tiyatro sahnesinde. Yıllardır kulesinden dışarı çıkmayan ve en büyük hayali her yıl doğum gününde havaya bırakılan dilek fenerlerini yakından görmek olan prensesin eşsiz serüveni ‘Rapunzel; Müzikli ve Danslı Çocuk Oyunu’nda minikleri bekliyor.

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Yer: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, İstanbul

Tarih: 11 Ocak

Saat: 13.00, 15.00

Yaş: 3+

Ücret: 330 lira

İletişim: 444 0 939

BİLİM HİÇ BU KADAR EĞLENCELİ OLMAMIŞTI

‘Çılgın Mucitler’ gösterisi çocukları zamanda yolculuk yapmaya çağırıyor. Bilim ve tiyatroyu buluşturan, maskotlu müzikal türündeki bu oyunla çocuklar unutulmaz anlar yaşayacak ve bilimin ne kadar eğlenceli olabileceğini görecekler.

Yer: Atatürk Kültür Merkezi, Ordu

Tarih: 12 Ocak Pazar

Saat: 13.00, 17.00

Yaş: Yaş sınırı yok

Ücret: 224 lira

İletişim: (0452) 225 31 76

MİNİK SÜPER KAHRAMANLAR

Gündüzleri normal bir yaşam süren, 6 yaşlarındaki üç çocuk Pijamaskeliler adıyla geceleri birer süper kahraman dönüşüyor ve suçla savaşıyorlar. ‘Pijamaskeliler’ tiyatrosunu küçükler çok sevecek.

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Yer: CSO Ada Tarihi Salon, Ankara

Tarih: 12 Ocak

Saat: 15.00

Yaş: 2+

Ücret: 196 lira

İletişim: (0312) 309 13 43