Hadi gidelim

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EÅŸitlik, Ã¶zgÃ¼ven, cesaretâ€¦

Samed Behrengiâ€™nin klasikleÅŸmiÅŸ eseri â€˜KÃ¼Ã§Ã¼k Kara BalÄ±kâ€™ Ã§ocuklarla buluÅŸuyor. Minik bir balÄ±ÄŸÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k arayÄ±ÅŸÄ±nÄ± konu alan bu sÃ¼rÃ¼kleyici oyun, Ã§ocuklara adalet, eÅŸitlik, Ã¶zgÃ¼ven ve cesaret gibi deÄŸerleri eÄŸlenceli bir dille sunuyor. KÃ¼Ã§Ã¼k Kara BalÄ±kâ€™Ä±n yanlÄ±ÅŸlarÄ± doÄŸruya, kÃ¶tÃ¼lÃ¼kleri iyiliÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rme Ã§abasÄ± ve dÃ¼nyayÄ± keÅŸfetme tutkusu miniklere farklÄ± bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± kazandÄ±rÄ±yor.Â

Yer: Sahne Dragos, Ä°stanbul

Tarih: 4 Ocak Cumartesi

Saat: 12.00

YaÅŸ: YaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ± yok

Ä°letiÅŸim: (0535) 844 8448

Ãœcret: 300 lira

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Bu kahramanlar bir baÅŸka

SoÄŸuyan havalar ve yaklaÅŸan â€˜Buz Devriâ€™ ile heyecan dolu bir serÃ¼ven Ã§ocuklarÄ± bekliyor. BÃ¼tÃ¼n hayvanlar gÃ¼neye gÃ¶Ã§ ederken kahramanlarÄ±mÄ±z doÄŸada kaybolmuÅŸ bir insan bebeÄŸi bulurlar. Bu Ã¶zel ekibin gÃ¶revi bu minik bebeÄŸi kuzeydeki ailesine ulaÅŸtÄ±rmak.

Yer: CSO Ada Mavi Salon, Ankara

Tarih: 4 Ocak

Saat: 14.00

YaÅŸ: 2+

Ä°letiÅŸim: csoadaankara@ktb.gov.trÂ

Ãœcret: 302 lira

DuygularÄ±nÄ± keÅŸfedecekler

Yeni bir ÅŸehre taÅŸÄ±nan Rileyâ€™nin beynindeki NeÅŸe, ÃœzÃ¼ntÃ¼, Ã–fke gibi duygularÄ±nÄ±n her biri bir karakter ve onlarÄ±n eÄŸlenceli bir hikÃ¢yesi varâ€¦ Ã‡ok sevilen â€˜Ters YÃ¼zâ€™ isimli animasyon fiminden uyarlanan tiyatro oyununda Ã§ocuklar kendi duygularÄ±nÄ± da keÅŸfedecekler.

Yer: CSO Ada Mavi Salon, Ankara

Tarih: 4 Ocak

Saat: 16.00

YaÅŸ: 2+

Ä°letiÅŸim: csoadaankara@ktb.gov.trÂ

Ãœcret: 302 lira

Tekerlemelerle dolu bir serÃ¼venÂ

â€˜Hayalbaz KÃ¢ÅŸiflerâ€™ oyununda Ã§ocuklar, korsanlar, ejderhalar, hazineler, kuklalar ve uÃ§urtmalarla renkli bir dÃ¼nyanÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ± aralayacaklar. Hayalbaz Dedeâ€™nin rehberliÄŸinde; masallar, gÃ¶lge oyunlarÄ±, eÄŸlenceli ÅŸarkÄ±lar ve tekerlemelerle dolu bu oyunu kÃ¼Ã§Ã¼kler Ã§ok sevecek.

Yer: Trump Sahne, Ä°stanbul

Tarih: 5 Ocak Pazar

Saat: 16.00

YaÅŸ: 3+

Ä°letiÅŸim: (0212) 348 78 40

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Ãœcret: 329 lira

Afacanlar doÄŸayÄ± koruyor

Sevimli Patiler Paw Patrolâ€™den Chase, Skye, Marshall, Zuma ve Rubble ormanÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak ve doÄŸanÄ±n dengesini korumak iÃ§in yeni bir maceraya atÄ±lÄ±yor. Kitap okumanÄ±n faydalarÄ±nÄ±, nezaket kurallarÄ±nÄ±, aÄŸaÃ§larÄ±n doÄŸamÄ±za katkÄ±larÄ±nÄ± ve erken yatÄ±p erken kalkmanÄ±n Ã¶nemini Ã§ocuklar â€˜Paw Patrol Dostluk Devriyesiâ€™ oyununda keÅŸfedecekler.

Yer: Duru Tiyatro, Watergarden Performans Merkezi, Ä°stanbul

Tarih: 5 Ocak

Saat: 13.00, 15.00

YaÅŸ: 2+

Ä°letiÅŸim: (0216) 338 56 36

Ãœcret: 333 TL