Hadi gidelim

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EÅŸitlik, Ã¶zgÃ¼ven, cesaretâ€¦
Samed Behrengiâ€™nin klasikleÅŸmiÅŸ eseri â€˜KÃ¼Ã§Ã¼k Kara BalÄ±kâ€™ Ã§ocuklarla buluÅŸuyor. Minik bir balÄ±ÄŸÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k arayÄ±ÅŸÄ±nÄ± konu alan bu sÃ¼rÃ¼kleyici oyun, Ã§ocuklara adalet, eÅŸitlik, Ã¶zgÃ¼ven ve cesaret gibi deÄŸerleri eÄŸlenceli bir dille sunuyor. KÃ¼Ã§Ã¼k Kara BalÄ±kâ€™Ä±n yanlÄ±ÅŸlarÄ± doÄŸruya, kÃ¶tÃ¼lÃ¼kleri iyiliÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rme Ã§abasÄ± ve dÃ¼nyayÄ± keÅŸfetme tutkusu miniklere farklÄ± bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± kazandÄ±rÄ±yor.Â
Yer: Sahne Dragos, Ä°stanbul
Tarih: 4 Ocak Cumartesi
Saat: 12.00
YaÅŸ: YaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ± yok
Ä°letiÅŸim: (0535) 844 8448
Ãœcret: 300 lira
Bu kahramanlar bir baÅŸka
SoÄŸuyan havalar ve yaklaÅŸan â€˜Buz Devriâ€™ ile heyecan dolu bir serÃ¼ven Ã§ocuklarÄ± bekliyor. BÃ¼tÃ¼n hayvanlar gÃ¼neye gÃ¶Ã§ ederken kahramanlarÄ±mÄ±z doÄŸada kaybolmuÅŸ bir insan bebeÄŸi bulurlar. Bu Ã¶zel ekibin gÃ¶revi bu minik bebeÄŸi kuzeydeki ailesine ulaÅŸtÄ±rmak.
Yer: CSO Ada Mavi Salon, Ankara
Tarih: 4 Ocak
Saat: 14.00
YaÅŸ: 2+
Ä°letiÅŸim: csoadaankara@ktb.gov.trÂ
Ãœcret: 302 lira
DuygularÄ±nÄ± keÅŸfedecekler
Yeni bir ÅŸehre taÅŸÄ±nan Rileyâ€™nin beynindeki NeÅŸe, ÃœzÃ¼ntÃ¼, Ã–fke gibi duygularÄ±nÄ±n her biri bir karakter ve onlarÄ±n eÄŸlenceli bir hikÃ¢yesi varâ€¦ Ã‡ok sevilen â€˜Ters YÃ¼zâ€™ isimli animasyon fiminden uyarlanan tiyatro oyununda Ã§ocuklar kendi duygularÄ±nÄ± da keÅŸfedecekler.
Yer: CSO Ada Mavi Salon, Ankara
Tarih: 4 Ocak
Saat: 16.00
YaÅŸ: 2+
Ä°letiÅŸim: csoadaankara@ktb.gov.trÂ
Ãœcret: 302 lira
Tekerlemelerle dolu bir serÃ¼venÂ
â€˜Hayalbaz KÃ¢ÅŸiflerâ€™ oyununda Ã§ocuklar, korsanlar, ejderhalar, hazineler, kuklalar ve uÃ§urtmalarla renkli bir dÃ¼nyanÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ± aralayacaklar. Hayalbaz Dedeâ€™nin rehberliÄŸinde; masallar, gÃ¶lge oyunlarÄ±, eÄŸlenceli ÅŸarkÄ±lar ve tekerlemelerle dolu bu oyunu kÃ¼Ã§Ã¼kler Ã§ok sevecek.
Yer: Trump Sahne, Ä°stanbul
Tarih: 5 Ocak Pazar
Saat: 16.00
YaÅŸ: 3+
Ä°letiÅŸim: (0212) 348 78 40
Ãœcret: 329 lira
Afacanlar doÄŸayÄ± koruyor
Sevimli Patiler Paw Patrolâ€™den Chase, Skye, Marshall, Zuma ve Rubble ormanÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak ve doÄŸanÄ±n dengesini korumak iÃ§in yeni bir maceraya atÄ±lÄ±yor. Kitap okumanÄ±n faydalarÄ±nÄ±, nezaket kurallarÄ±nÄ±, aÄŸaÃ§larÄ±n doÄŸamÄ±za katkÄ±larÄ±nÄ± ve erken yatÄ±p erken kalkmanÄ±n Ã¶nemini Ã§ocuklar â€˜Paw Patrol Dostluk Devriyesiâ€™ oyununda keÅŸfedecekler.
Yer: Duru Tiyatro, Watergarden Performans Merkezi, Ä°stanbul
Tarih: 5 Ocak
Saat: 13.00, 15.00
YaÅŸ: 2+
Ä°letiÅŸim: (0216) 338 56 36
Ãœcret: 333 TL